Гонщики MotoGP бояться їхати у Катар – ЗМІ

Гонщики MotoGP бояться їхати у Катар на місцевий етап Гран-прі через ризик військової активності в регіоні.

Про це повідомили у Motosport.

Понад три чверті пілотів хвилюються, що військові дії на Близькому Сході можуть отримати продовження й не бажають ризикувати життям.

Одночасно з цим керівництво MotoGP отримало гарантії безпеки від уряду Катару, які вважає достатніми. Політичне керівництво Катару надало письмовий документ, в якому зобов'язується вжити заходів у випадку загострення ситуації, проте наразі цей варіант гарантій гонщиків не влаштовує.

Окрім того, низка телевізійних каналів відмовилась направляти в Катар своїх співробітників на висвітлення змагань.

Нагадаємо, Гран-прі Катару має відбутись 7 та 8 листопада.

Зауважимо, що цього сезону два етапу Гран-прі Формули-1 зазнали змін через безспекову ситуацію: перегони в Саудівській Аравії скасували, а ГП Бахрейну перенесли в Малайзію.

Нагадаємо, цього місяця єменські хусити двічі обстріляли Саудівську Аравію, а саме аеропорт імені короля Халіда та штаб-квартиру нафтової компанії Saudi Aramco – 12 осіб загинуло та понад 300 поранених.

Раніше сумніви у проведення гонок на Близькому Сході висловив пілот Формули-1 Карлос Сайнс.