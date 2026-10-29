Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гонщики MotoGP бояться їхати у Катар – ЗМІ

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 16:39
Гонщики MotoGP бояться їхати у Катар – ЗМІ
Педро Акоста
Getty Images

Гонщики MotoGP бояться їхати у Катар на місцевий етап Гран-прі через ризик військової активності в регіоні.

Про це повідомили у Motosport.

Понад три чверті пілотів хвилюються, що військові дії на Близькому Сході можуть отримати продовження й не бажають ризикувати життям.

Одночасно з цим керівництво MotoGP отримало гарантії безпеки від уряду Катару, які вважає достатніми. Політичне керівництво Катару надало письмовий документ, в якому зобов'язується вжити заходів у випадку загострення ситуації, проте наразі цей варіант гарантій гонщиків не влаштовує.

Окрім того, низка телевізійних каналів відмовилась направляти в Катар своїх співробітників на висвітлення змагань.

Нагадаємо, Гран-прі Катару має відбутись 7 та 8 листопада.

Читайте також :
Негода стала на заваді: Гран-прі Австралії MotoGP скасовано

Зауважимо, що цього сезону два етапу Гран-прі Формули-1 зазнали змін через безспекову ситуацію: перегони в Саудівській Аравії скасували, а ГП Бахрейну перенесли в Малайзію.

Нагадаємо, цього місяця єменські хусити двічі обстріляли Саудівську Аравію, а саме аеропорт імені короля Халіда та штаб-квартиру нафтової компанії Saudi Aramco – 12 осіб загинуло та понад 300 поранених. 

Раніше сумніви у проведення гонок на Близькому Сході висловив пілот Формули-1 Карлос Сайнс.

MotoGP

MotoGP

Негода стала на заваді: Гран-прі Австралії MotoGP скасовано
Зірка MotoGP зламав руку під-час спринту Гран-прі Австралії
Тотальний тріумф Апрілії: Бедзеккі виграв Гран-прі Індонезії в історичній гонці для команди
Маркес тріумфував на Гран-прі Японії, випередивши двох пілотів Апрілії
Акоста здобув першу в кар’єрі перемогу в MotoGP, Мартін очолив чемпіонат

Останні новини