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Негода стала на заваді: Гран-прі Австралії MotoGP скасовано

Денис Іваненко — 25 жовтня 2026, 11:33
Негода стала на заваді: Гран-прі Австралії MotoGP скасовано
Getty Images

Гонка 18-го етапу чемпіонату світу MotoGP 2026 року була скасована через погодні умови.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Організатори декілька разів переносили старт гонки Гран-прі Австралії на Філліп-Айленді, але врешті-решт ухвалили рішення про її скасування. Це сталось через дощ і погану видимість, яка не дозволяла медичним гелікоптерам безпечно здійснювати польоти.

Для цієї траси це мав бути останній Гран-прі в історії, оскільки з 2027 року австралійський етап переїжджає в Аделаїду. Щоб віддячити вболівальникам, які годинами чекали під зливою, пілоти все ж виїхали на трек на символічне прощальне коло за сейфкаром.

Зазначимо, що скасування гонки зіграло на руку Хорхе Мартіну, який напередодні у спринті зазнав аварії, зламавши руку. Він не був допущений до заїзду, а Марк Маркес мав шанс збільшити свій 10-очковий відрив у загальному заліку в боротьбі за чемпіонство.

До завершення сезону залишається три Гран-прі. Наступний відбудеться 1 листопада в Малайзії.

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