Зірка MotoGP зламав руку під-час спринту Гран-прі Австралії

Пілот команди Aprilia Хорхе Мартін не зміг завершити спринт Гран-прі Австралії через аварію, в якій він отримав травму руки.

Про це повідомила пресслужба MotoGP.

Так, у іспанського мотогонщика діагностовано перелом зап'ястя, але строки відновлення залишаються невідомими. Водночас Мартін точно не зможе взяти участь у майбутній гонці ГП Австралії.

BREAKING: @88jorgemartin has been declared unfit to race after suffering a fracture to his right wrist! 🥲 Wishing Jorge a speedy recovery ❤️‍🩹 #AustralianGP🇦🇺 https://t.co/tTuGg4voXW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Інцидент відбувся під-час боротьби з Марком Маркесом за перше місце і на восьмому колі мотоцикл Мартіна втратив зчеплення із трасою.

У підсумку, гонщика на ношах винесли з траси й встановили відповідний діагноз після медичного огляду у лікарні.

Сам спринт завершився перемогою Марка Маркеса, який тепер випереджає Мартіна в загальному заліку на 10 очок – 365 проти 355 і перше місце відповідно.

Друге місце у спринті посів Алекс Маркес, а "бронзу" здобув Фабіо Ді Джаннантоніо з VR46 Racing.

Основна гонка Гран-прі Австралії MotoGP відбудеться 25 жовтня о 05:00 за київським часом – Хорхе Мартін в цьому заїзді точно не візьме участь.

Нагадаємо, попередній етап MotoGP відбувся у Індонезії – тоді перемогу святкував Марко Бедзеккі.