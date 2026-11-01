Ямаха відмовилась від участі в Гран-прі Катару

Команда MotoGP Ямаха відмовилась від участі у майбутньому Гран-прі Катару.

Заяву японської команди наводить пресслужба чемпіонату.

"Після останньої оцінки ситуації на Близькому Сході компанія Ямаха не виявила достатніх підстав для зміни загальнокорпоративних обмежень на поїздки. В результаті компанія Ямаха повідомила MotoGP Group про своє рішення не брати участь у Гран-прі Катару 2026 року", – йдеться у повідомленні.

У MogoGP встигли відреагувати на рішення команди, висловивши своє розчарування ситуацією, нагадавши про спортивні наслідки цього рішення.

"Після консультацій з Державою Катар, міжнародним автодромом Лусаїл, незалежними консультантами з безпеки та в рамках власної поточної оцінки ризиків, MotoGP не отримала жодної інформації, яка б виправдовувала зміну поточних планів проведення заходу.

Крім корпоративних наслідків рішення Ямаха для її угод з MotoGP та IRTA, відмова від участі також тягне за собою спортивні наслідки, які регулюватимуться FIM відповідно до регламенту чемпіонату", – наголосили у керівництві чемпіонату.

Зазначимо, що Ямаха цього сезону не бореться за перемогу ані в заліку гонщиків, ані в Кубку констукторів. Найвище місце в турнірній таблиці серед пілотів японської команди посідає Фабіо Куартараро – 14, 79 очок.

В Кубку констукторів концерн розмістився на 5 сходинці зі ста очками в активі.

Нагадаємо, Гран-прі Катару має відбутись 7 та 8 листопада.

Раніше ЗМІ повідомляли, що переважна більшість гонщиків MotoGP бояться їхати у Катар.