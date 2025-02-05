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Чемпіон MotoGP Мартін госпіталізований через невдале падіння під час тестових заїздів

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 18:10
Чемпіон MotoGP Мартін госпіталізований через невдале падіння під час тестових заїздів
Хорхе Мартін
MotoGP

Чинний чемпіон MotoGP Хорхе Мартін зламав руку та ногу під час передсезонних тестів у Сепанзі, Малайзія.

Про це пише The Guardian.

Мартін, який після чотирьох років виступів за Pramac Racing перейшов до Aprilia після перемоги в чемпіонаті MotoGP 2024 року, втратив контроль над своїм байком на другому повороті.

Гонщика було доставлено до лікарні для обстеження, де у нього діагностували переломи правої кисті та лівої стопи.

Завтра, 6 лютого, його мають доставити до однієї з європейських клінік, де йому зроблять операцію.

Тестування в Малайзії триватиме до п’ятниці, а наступного тижня команди переїдуть до Таїланду для подальших тестів. У Мартіна є три тижні, щоб відновитися перед першим Гран-прі сезону на міжнародній трасі Чанг у Таїланді 28 лютого.

Сезон-2024 став для Мартіна четвертим у найвищому класі. У сезоні 2023 року він боровся за титул до останнього заїзду, але посів друге місце. У його активі 31 подіум у MotoGP, включаючи вісім перемог.

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