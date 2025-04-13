Маркес виграв гонку Гран-прі Катару MotoGP
Іспанський гонщик команди Ducati Lenovo Марк Маркес став переможцем четвертого етапу MotoGP сезону-2025 – Гран-прі Катару.
На старті гонки першу позицію захопив Франко Морбіделлі, проте за 12 кіл до фінішу його обійшли Маверік Віньялес та Марк Маркес. У підсумку Маркес зміг дотиснути Віньялеса та захопив лідерство за 7 кіл до фінішу.
Напарник Марка по команді Франческо Баньяя, який стартував 11-м на сітці після аварії у кваліфікації, у підсумку став третім.
MotoGP. Результати гран-прі Катару
- Марк Маркес (Дукаті) – 26 кіл.
- Маверік Віньялес (КТМ) +1,800
- Франческо Баньяя (Дукаті) +4.535
- Франко Морбіделлі (Дукаті) +5.176.
- Жоанн Зарко (Хонда) +6.668.
- Фермін Альдегер (Дукаті) +7,484
- Алекс Маркес (Дукаті) +9,764
- Фабіо Куартараро (Ямаха) +12,895
Нагадаємо, напередодні Маркес виграв спринтерську гонку, а також став першим у кваліфікації. Тож ця перемога дозволила йому збільшити відрив від конкурентів.
Зазначимо, що за перемогу в гонці дається 25 балів, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.
Наступний, п'ятий етап чемпіонату світу MotoGP відбудеться на іспанській трасі Херес, де стартує європейська частина сезону. Гран-прі Іспанії відбудеться з 25 по 27 квітня.