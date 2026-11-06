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ЗМІ отримали заборону на висвітлення безпекової ситуації в Катарі напередодні Гран-прі

Володимир Максименко — 6 листопада 2026, 10:24
ЗМІ отримали заборону на висвітлення безпекової ситуації в Катарі напередодні Гран-прі
Getty Images

ЗМІ отримали заборону на висвітлення політичної та безпекової ситуації в Катарі напередодні Гран-прі у MotoGP.

Про це повідомив журналіст Мет Окслі.

На це вже відреагував зірка чемпіонату Марк Маркес, який залишається незадоволений перспективою проведення змагань на Близькому Сході.

"Це не найкраще місце для перебування та проведення гонок, але ми мусим дотримуватись контрактів. Як прибув сюди якомога пізніше та поїду як тільки зможу", – розповів Маркес.

Зазначимо також, що пресслужба треку "Лусаїл" напередодні опублікував інструкцію на випадок повітряної атаки та карту розміщення укриттів. 

Цікаво, що згодом пост Мета Окслі про заборону ЗМІ на висвітлення ситуації навколо безпеки в Катарі було видалено.

Нагадаємо, Гран-прі Катару має відбутись 7 та 8 листопада.

Раніше ЗМІ повідомляли, що переважна більшість гонщиків MotoGP бояться їхати у Катар. 

Згодом стало відомо, що Ямаха відмовилась їхати на майбутній Гран-прі.

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