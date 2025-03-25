Ральф Шумахер жорстко розкритикував Феррарі за підсумками Гран-прі Китаю

Раль Шумахер, брат легендарного Міхаеля, розкритикував Феррарі за невдалі технічні рішення, які призвели до подвійної дискваліфікації на Гран-прі Китаю.

Слова автогонщика наводить Tuttosport.

"Звісно, їх всі критикуватимуть. Ці події матимуть великі та малі наслідки для всієї команди. Ціллю Феррарі була боротьба за перемогу в сезоні, а такий провал зменшує їх шанси.



Гамільтон? Після спринту мається на увазі, що інженер знає, що робить. Але це виявилось не так. Просто неприпустимо", – резюмував Шумахер.