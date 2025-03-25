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Ральф Шумахер жорстко розкритикував Феррарі за підсумками Гран-прі Китаю

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 12:27
Ральф Шумахер жорстко розкритикував Феррарі за підсумками Гран-прі Китаю
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Раль Шумахер, брат легендарного Міхаеля, розкритикував Феррарі за невдалі технічні рішення, які призвели до подвійної дискваліфікації на Гран-прі Китаю.

Слова автогонщика наводить Tuttosport.

"Звісно, їх всі критикуватимуть. Ці події матимуть великі та малі наслідки для всієї команди. Ціллю Феррарі була боротьба за перемогу в сезоні, а такий провал зменшує їх шанси.

Гамільтон? Після спринту мається на увазі, що інженер знає, що робить. Але це виявилось не так. Просто неприпустимо", – резюмував Шумахер.

Нагадаємо, болід Шарля Леклера мав нестачу вагу в один кілограм, а у Льюїса Гамільтона ФІА зафіксувала товщину плити 8,5–8,6 мм замість мінімально допустимих 9 мм, що є порушенням технічного регламенту.

Уже за два тижні відбудеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.

Раніше Скудерія перепросила перед своїми фанатами за провал в Китаї.

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