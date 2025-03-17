Формула-1 прямує до Шанхаю: розклад Гран-прі Китаю

Трохи понад добу пройшло після завершення першого етапу Формули-1 в Австралії, як наближається новий вікенд – Гран-прі Китаю.

Гонка на "Міжнародному автодромі Шанхаю" відбудеться вже в неділю, 23 березня. Окрім того, вперше у 2025-му на нас очікує етап зі спринтом, що передбачає проведення й спринт-кваліфікації.

Конфігурація Гран-прі Китаю Formula-1

Зауважимо, що Гран-прі Китаю проводиться з 2004 року, з перервами на 2020-2023 рр., коли етап не проводився через пандемію COVID-19.

Найуспішнішим пілотом у Шанхаї є 7-разовий чемпіон світу та новачок Феррарі Льюїс Гамільтон, також дві перемоги в Китаї здобували пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо та колишній гонщик Ніко Розберг.

Найбільше гонок серед команд здобували Мерседес та Феррарі – 6 та 4 відповідно. Ще по три рази вигравали заїзд пілоти Макларен та Ред Булл.

Розклад Гран-прі Китаю

П'ятниця, 21 березня

05:30 – 06:30. Перша практика

09:30 – 10:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 22 березня

05:00 – 06:00. Спринт

09:00 – 10:00. Кваліфікація

Неділя, 23 березня

09:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, обох кваліфікацій та безпосередньо гонки Гран-прі Китаю в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що дебютант Формули-1 у складі Заубера Габріель Бортолето втратить три позиції на стартовій решітці Гран-прі Китаю. Під час вчорашнього Гран-прі Австралії 20-річний бразилець отримав штраф 5 секунд через небезпечний виїзд після піт-стопу.

Проте він не встиг відстояти штраф через аварію: на 47-му колі Бортолето під час дощу не втримав болід на трасі та розбив його, передчасно завершивши гонку.