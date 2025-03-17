Формула-1 прямує до Шанхаю: розклад Гран-прі Китаю
Трохи понад добу пройшло після завершення першого етапу Формули-1 в Австралії, як наближається новий вікенд – Гран-прі Китаю.
Гонка на "Міжнародному автодромі Шанхаю" відбудеться вже в неділю, 23 березня. Окрім того, вперше у 2025-му на нас очікує етап зі спринтом, що передбачає проведення й спринт-кваліфікації.
Зауважимо, що Гран-прі Китаю проводиться з 2004 року, з перервами на 2020-2023 рр., коли етап не проводився через пандемію COVID-19.
Найуспішнішим пілотом у Шанхаї є 7-разовий чемпіон світу та новачок Феррарі Льюїс Гамільтон, також дві перемоги в Китаї здобували пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо та колишній гонщик Ніко Розберг.
Найбільше гонок серед команд здобували Мерседес та Феррарі – 6 та 4 відповідно. Ще по три рази вигравали заїзд пілоти Макларен та Ред Булл.
Розклад Гран-прі Китаю
П'ятниця, 21 березня
05:30 – 06:30. Перша практика
09:30 – 10:14. Спринт-кваліфікація
Субота, 22 березня
05:00 – 06:00. Спринт
09:00 – 10:00. Кваліфікація
Неділя, 23 березня
09:00. Гонка
Де дивитися
Пряму трансляцію спринту, обох кваліфікацій та безпосередньо гонки Гран-прі Китаю в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що дебютант Формули-1 у складі Заубера Габріель Бортолето втратить три позиції на стартовій решітці Гран-прі Китаю. Під час вчорашнього Гран-прі Австралії 20-річний бразилець отримав штраф 5 секунд через небезпечний виїзд після піт-стопу.
Проте він не встиг відстояти штраф через аварію: на 47-му колі Бортолето під час дощу не втримав болід на трасі та розбив його, передчасно завершивши гонку.