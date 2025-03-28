Це було моєю дитячою мрією, – реакція Лоусона на пониження з Ред Булл до Рейсін Буллз

Ліам Лоусон вперше відреагував на новину про його переведення з Ред Булл назад в Рейсін Буллз.

Своїми емоціями 23-річний новозеландець поділився в Instagram.

Вчора, 27 березня, Ред Булл оголосив про зміну в складі пілотів. Через незадовільні виступи у перших двох етапах сезону Лоусона відправили в Рейсін Буллз. Його місце в якості напарника Макса Ферстаппена посів Юкі Цунода.

"Бути пілотом Ред Булл було моєю мрією з дитинства. Це те, до чого я йшов все своє життя. Це важко, але я вдячний за все, що привело мене до цього моменту. Кожному з вас, хто був поруч зі мною, дякую за підтримку, яка для мене дуже важлива. Дякую Рейсін Буллз за теплий прийом, я схвильований і готовий стати до роботи в одному з моїх улюблених місць (Японія, де проходитиме наступний етап)", – написав Лоусон.

У перших двох Гран-прі сезону та спринті, який пройшов в Китаї, Ліам Лоусон не заробив жодного очка. У той же час Ферстаппен заробив 36 балів та посідає друге місце особистого заліку.

Раніше один з журналістів повідомив про погіршення стану семиразового чемпіона світу Формули-1 Міхаеля Шумахера.