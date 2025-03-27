Стан Міхаеля Шумахера значно погіршився – журналіст

Стан видатного автогонщика Міхаеля Шумахера значно погіршився порівняно з останніми повідомленнями преси.

Про це інформує журналіст Фелікс Горнер.

За словами джерела, ситуація зі здоров'ям німця наразі "вкрай сумна". Спортсмен перестав виражати свої думки вербально і повністю залежить від своїх доглядачів.

Наразі доступ до Шумахера мають не більше 20 осіб. На думку Горнера, це вірна стратегія і сім'я пілота не збирається її змінювати.

56-річний гонщик не з'являвся на публіці відтоді, як отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у грудні 2013 року.

До вересня 2014 року Шумахер перебував у лікарні, після чого його перевезли до будинку у Швейцарії.

Раніше повідомлялось, що легенда автоспорту вперше став дідусем.