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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ред Булл представив болід, на якому Ферстаппен змагатиметься за п'ятий титул чемпіона світу Формули-1

Олексій Погорелов — 25 лютого 2025, 12:32
Ред Булл RB21
Ред Булл RB21
Ред Булл

Ред Булл приєднався до інших команд Формули-1 й також показав, що інженери австрійського колектива розробили для сезону 2025 року.

Зображення нового боліда були опубліковані на сайті "биків".

Під час шоу Формули-1 в Лондоні "F1 75" Ред Булл продемонстрував нову ліврею, яка мало чим відрізняється від того, що фанати звикли бачити. Тепер команда показала поєднання лівреї з болідом 2025 року.

Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл
Ред Булл

Нагадаємо, що у складі пілотів Ред Булл відбулися зміни. Новим напарником Макса Ферстаппена став Ліам Лоусон, який раніше виступав за Альфа Таурі.

Новозеландець замінив Серхіо Переса, з яким австрійці домовилися про розірвання контракту після завершення минулого сезону.

Трохи раніше свою машину продемонстрував Мерседес, який також опублікував фотографії W16.

Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл Ліам Лоусон

Ред Булл

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