Ред Булл представив болід, на якому Ферстаппен змагатиметься за п'ятий титул чемпіона світу Формули-1

Ред Булл приєднався до інших команд Формули-1 й також показав, що інженери австрійського колектива розробили для сезону 2025 року.

Зображення нового боліда були опубліковані на сайті "биків".

Під час шоу Формули-1 в Лондоні "F1 75" Ред Булл продемонстрував нову ліврею, яка мало чим відрізняється від того, що фанати звикли бачити. Тепер команда показала поєднання лівреї з болідом 2025 року.

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Нагадаємо, що у складі пілотів Ред Булл відбулися зміни. Новим напарником Макса Ферстаппена став Ліам Лоусон, який раніше виступав за Альфа Таурі.

Новозеландець замінив Серхіо Переса, з яким австрійці домовилися про розірвання контракту після завершення минулого сезону.

Трохи раніше свою машину продемонстрував Мерседес, який також опублікував фотографії W16.