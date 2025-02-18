Формула-1 знайшла спосіб зробити Гран-прі Монако більш цікавим

Сьогодні, 18 лютого, відбулося засідання Комісії Формули-1, під час якого було розглянуте питання захопливості Гран-прі Монако.

Про це повідомляє журналіст Кріс Медланд.

За інформацією джерела, керівництво "королеви автоспорту" бентежить падіння зацікавленості у "перлині" календаря.

Щоб спробувати вирішити цю проблему, Комісія погодила збільшення кількості обов'язкових піт-стопів у гонці.

Якою саме має бути кількість, залишається невідомо. Найближчими тижнями ця пропозиція проходитиме через подальші обговорення.

As part of today's F1 Commission meeting, trying to promote better racing in Monaco was discussed and it was agreed to increase the number of mandatory pit stops in the race.



The proposal will see further discussions in the coming weeks #F1 — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) February 18, 2025

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У календарі сезону-2025 етап в Монте-Карло буде восьмим і проходитиме з 23 по 25 травня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гонок Формули-1 сезону 2025 року.