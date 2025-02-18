Формула-1 знайшла спосіб зробити Гран-прі Монако більш цікавим
Гран-прі Монако
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Сьогодні, 18 лютого, відбулося засідання Комісії Формули-1, під час якого було розглянуте питання захопливості Гран-прі Монако.
Про це повідомляє журналіст Кріс Медланд.
За інформацією джерела, керівництво "королеви автоспорту" бентежить падіння зацікавленості у "перлині" календаря.
Щоб спробувати вирішити цю проблему, Комісія погодила збільшення кількості обов'язкових піт-стопів у гонці.
Якою саме має бути кількість, залишається невідомо. Найближчими тижнями ця пропозиція проходитиме через подальші обговорення.
У календарі сезону-2025 етап в Монте-Карло буде восьмим і проходитиме з 23 по 25 травня.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гонок Формули-1 сезону 2025 року.