Антонеллі став наймолодшим переможцем кваліфікації в історії Формули-1

Станіслав Лисак — 14 березня 2026, 10:05
Сьогодні, 13 березня, відбулась кваліфікація до основної гонки другого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Китаю. Першу позицію на старті здобув Андреа Кімі Антонеллі, для якого цей поул став дебютний в кар'єрі.

Італієць став наймолодшим в історії переможцем кваліфікації Ф-1 – Антонеллі наразі 19 років і 201 день. Він побив рекорд Себастьяна Феттеля, який тримався з 2008 року, тоді німець на боліді Торо Россо завоював поул у віці 21 року і 72 днів.

Позаду "срібних стріл" стартуватимуть пілоти Феррарі Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер, 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен фінішував всього восьмим з відставанням майже у секунду до Антонеллі.

Основний заїзд Гран-прі Китаю відбудеться вже завтра, 15 березня, початок – о 09:00 за київським часом.

Кваліфікація до гонки Гран-прі Китаю

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1:32,064;
  2. Джордж Расселл (Мерседес) +0,222;
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,351;
  4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,364;
  5. Оскар Піастрі (Макларен) +0,486;
  6. Ландо Норріс (Макларен) +0,544;
  7. П'єр Гаслі (Альпін) +0,809;
  8. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,938;
  9. Ісак Аджар (Ред Булл) +1,057;
  10. Олівер Берман (Хаас) +1,228;
  11. Ніко Хюлькенберг (Ауді);
  12. Франко Колапінто (Альпін);
  13. Естебан Окон (Хаас);
  14. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
  15. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз);
  16. Габріель Бортолето (Ауді);
  17. Карлос Сайнс (Вільямс);
  18. Алекс Албон (Вільямс);
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  20. Вальттері Боттас (Каділак);
  21. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  22. Серхіо Перес (Каділак).

Напередодні Джордж Расселл став переможцем спринту Гран-прі Китаю, а також Мерседес посіли перші два місця на дебютному етапі Формули-1 цього сезону в Австралії.

