Антонеллі став наймолодшим переможцем кваліфікації в історії Формули-1
Сьогодні, 13 березня, відбулась кваліфікація до основної гонки другого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Китаю. Першу позицію на старті здобув Андреа Кімі Антонеллі, для якого цей поул став дебютний в кар'єрі.
Італієць став наймолодшим в історії переможцем кваліфікації Ф-1 – Антонеллі наразі 19 років і 201 день. Він побив рекорд Себастьяна Феттеля, який тримався з 2008 року, тоді німець на боліді Торо Россо завоював поул у віці 21 року і 72 днів.
Позаду "срібних стріл" стартуватимуть пілоти Феррарі Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер, 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен фінішував всього восьмим з відставанням майже у секунду до Антонеллі.
Основний заїзд Гран-прі Китаю відбудеться вже завтра, 15 березня, початок – о 09:00 за київським часом.
Кваліфікація до гонки Гран-прі Китаю
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1:32,064;
- Джордж Расселл (Мерседес) +0,222;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,351;
- Шарль Леклер (Феррарі) +0,364;
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,486;
- Ландо Норріс (Макларен) +0,544;
- П'єр Гаслі (Альпін) +0,809;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,938;
- Ісак Аджар (Ред Булл) +1,057;
- Олівер Берман (Хаас) +1,228;
- Ніко Хюлькенберг (Ауді);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Естебан Окон (Хаас);
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз);
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз);
- Габріель Бортолето (Ауді);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Вальттері Боттас (Каділак);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Серхіо Перес (Каділак).
Напередодні Джордж Расселл став переможцем спринту Гран-прі Китаю, а також Мерседес посіли перші два місця на дебютному етапі Формули-1 цього сезону в Австралії.