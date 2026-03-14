Антонеллі став наймолодшим переможцем кваліфікації в історії Формули-1

Сьогодні, 13 березня, відбулась кваліфікація до основної гонки другого етапу сезону Формули-1 – Гран-прі Китаю. Першу позицію на старті здобув Андреа Кімі Антонеллі, для якого цей поул став дебютний в кар'єрі.

Італієць став наймолодшим в історії переможцем кваліфікації Ф-1 – Антонеллі наразі 19 років і 201 день. Він побив рекорд Себастьяна Феттеля, який тримався з 2008 року, тоді німець на боліді Торо Россо завоював поул у віці 21 року і 72 днів.

Позаду "срібних стріл" стартуватимуть пілоти Феррарі Льюїс Гамільтон та Шарль Леклер, 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен фінішував всього восьмим з відставанням майже у секунду до Антонеллі.

Основний заїзд Гран-прі Китаю відбудеться вже завтра, 15 березня, початок – о 09:00 за київським часом.

Кваліфікація до гонки Гран-прі Китаю

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1:32,064; Джордж Расселл (Мерседес) +0,222; Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,351; Шарль Леклер (Феррарі) +0,364; Оскар Піастрі (Макларен) +0,486; Ландо Норріс (Макларен) +0,544; П'єр Гаслі (Альпін) +0,809; Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,938; Ісак Аджар (Ред Булл) +1,057; Олівер Берман (Хаас) +1,228; Ніко Хюлькенберг (Ауді); Франко Колапінто (Альпін); Естебан Окон (Хаас); Ліам Лоусон (Рейсін Буллз); Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз); Габріель Бортолето (Ауді); Карлос Сайнс (Вільямс); Алекс Албон (Вільямс); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Вальттері Боттас (Каділак); Ленс Стролл (Астон Мартін); Серхіо Перес (Каділак).

Напередодні Джордж Расселл став переможцем спринту Гран-прі Китаю, а також Мерседес посіли перші два місця на дебютному етапі Формули-1 цього сезону в Австралії.