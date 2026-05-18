Мені цього не вистачало: Ріккардо розповів, як живе без Формули-1

Колишній пілот Ред Булл Даніель Ріккардо розповів про своє життя після завершення кар'єри в Формулі-1.

Своїми емоціями він поділився в подкасті Speed Street.

"Це буквально дрібниці. Навіть вдома я тепер можу проводити більше часу в Австралії з родиною, друзями та всім іншим. Це речі, які ти точно сприймаєш як належне, коли вони в тебе є. І в глибині душі мені завжди цього не вистачало. Я завжди сумував за дитинством, спілкуванням з друзями та відвідуванням днів народження. Раніше я приїжджав додому на Різдво і завжди поспішав, намагаючись зробити сотню справ одночасно, бо час обмежений. Але коли ти так поспішаєш, це не відчувається справжнім. Це майже як у фільмі. Тож тепер життя здається трохи реальнішим".

Даніель Ріккардо завершив свої виступи у Формулі-1 після Гран-прі Сінгапуру 2024 року. Тоді в команді Рейсінг Буллз його замінив новозеландець Ліам Лоусон. До цього австралієць виступав за Ред Булл, Макларен, Рено й Альфа Таурі.

Наразі Ріккардо виконує обов'язки офіційного амбасадора Ford. У межах цієї співпраці він брав участь у заїздах по бездоріжжю на позашляховику Ford Raptor T1+, а також відвідав офіційну презентацію спільної програми компаній Ford та Red Bull на 2026 рік.

Нагадаємо, що Форд розглядає можливість залучення чотириразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена до своєї майбутньої програми у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість.