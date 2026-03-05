Випробування для регламенту, хаос на старті та проблеми Астон Мартін: прев'ю Гран-прі Австралії

Гран-прі Абу-Дабі-2025 був наче вчора, а вже на носі початок нового, революційного сезону Формули-1. Уже цими вихідними, з 6 по 8 березня відбудеться перший етап кампанії-2026, австралійський Мельбурн прийматиме дебютну гонку нового регламенту.

У цьому матеріалі розберемо, яка історична значущість етапу в Австралії, що змінилося в конфігурації траси "Альберт Парк" за останні кілька років, а також як новий регламент вплине на гонку в Мельбурні.

Історична довідка

Історія Формули-1 на теренах Австралії бере свій початок за понад 40 років до цьогорічного етапу. Хоча перегони в країні-континенті проводилися ще з 1928-го, лише у 1985 році траса в Аделаїді вперше приймала Ф-1. Через 10 років відбувся й дебют у чемпіонаті траси "Альберт Парк" у Мельбурні, яка незмінно відкриває сезон Формули-1.

Гран-прі Австралії даватиме старт новому року в "королівських перегонах" вже 24 раз, що є рекордним показником в історії. На другому місці розташувався автодром імені Хуана й Оскара Гальвесів у Аргентині.

Відкриваючи чемпіонат саме траса в Мельбурні подарувала нам безліч визначних дебютів у Формулі-1, таких як: Жак Вільнев (1996), Дженсон Баттон (2000), Фернандо Алонсо, Хуан Пабло Монтоя, Кімі Райкконен (2001), Марк Веббер, Феліпе Масса (2002), Льюїс Гамільтон (2007) та багато інших.

Перший старт у Формулі-1 саме в Австралії матиме й новачок Рейсінг Буллз Арвід Ліндблад.

30 years of racing at Australia's Albert Park, in a single lap ❤️#F1 #AusGP pic.twitter.com/OYcv3OQsFu — Formula 1 (@F1) March 4, 2026

Якщо говорити не про новачків, а про досвідчених пілотів, то найуспішнішим гонщиком у пелетоні на Гран-прі Австралії є 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який розпочне вже другий сезон за кермом Феррарі. У Мельбурні, як і загалом у кар'єрі, британець наздоганятиме досягнення Міхаеля Шумахера, який найбільше вигравав у Австралії – 4 рази. У Льюїса наразі лише дві перемоги.

Конфігурація траси

Трек у Мельбурні, хоч і є вуличною трасою, проте можливість розташувати гонку посеред парку дозволяє організатором не бути обмежними в ширині треку, як у Монако або в змінах конфігурації, як на класичних міських треках.

Довжина сучасного "Альберт-Парк" становить 5.278 км (раніше було 5,303) і складається з 14 поворотів (раніше було 16). Цього року пілоти подолають 58 кіл, а загальна дистанція складе трохи понад 306 км.

Одним з найбільших нововведень цього сезону стала відмова від DRS та перехід на активну аеродинаміку, що використовуватиметься протягом майже всього кола. Організатори гонки вже розкрили деталі того, як працюватиме система:

Режим нормального зчеплення (суха погода) – активувати переднє та заднє крило можна після поворотів 14 (50 м), 2 (20 м), 5 (85 м), 8 (35 м) та 10 (60 м);

Режим слабкого зчеплення (дощ) – активувати крила можна після поворотів 14 (100 м), 2 (45 м), 5 (125 м);

Режим обгону – зона детекції працює 15 метрів після виходу з 13 повороту та активується на вході в 14 поворот.

Для активації режиму обгону потрібно бути менше ніж в секунді від суперника попереду

FIA

Ще однією зміною регламенту, про яку ми розповідали, та про яку найбільше жалілись гонщики – це нова батарея. FIA (міжнародна автомобільна федерація) представила детальну таблицю того, як буде працювати заряджання батареї в різних сесіях.

Звичайне коло гонки – 8 MJ (можна заряджати батарею протягом кола);

Режим обгону – 8,5 MJ;

Кваліфікація – 7 MJ;

Сесії практики – 8,5 MJ;

Кола виїзду з боксів (всі сесії окрім гонки) – 8,5 MJ.

На фото також можна помітити, як працюватиме потужність двигуна, а саме максимальна швидкість боліда у звичайному режимі та режимі обгону.

FIA

Однією зі специфік траси є мала, одна з найменших, місць для гальмування, а отже й накопичення енергії. Для цього організатори зробили автоматичне падіння електричної потужності у 11-13 поворотах.

Пілоти не зможуть витискати максимум в цій ділянці траси, а ось на виході з 5 повороту навпаки відбудеться "перезавантаження" електромотору для видачі максимальної потужності аж до того самого 11 повороту.

Важко передбачити наскільки ці рішення будуть вдалими в гоночних умовах, для цього доведеться чекати неділі.

Шини, стратегії та погода в Австралії

Виробник гуми Pirelli, як і минулого сезону, надало в розпорядження команд один з найм'якших комплектів шин – C3 (хард), C4 (мідіум), C5 (софт).

Важко передбачити, як у гоночному темпі себе покажуть нові боліди, хто краще буде працювати з гумою, а кому доведеться часто заїжджати на піт-стоп. Тому стратегічне розмаїття має бути однією з родзинок цьогорічного етапу в Австралії.

"Конфігурація треку не пред'являє особливо високих вимог до шин, оскільки їх зношування зазвичай обумовлено більше механічними діями пілотів, а не тепловими факторами. Асфальт, що частково складається з громадських доріг, які зазвичай відкриті для руху, дуже гладкий. Минулого року в ці дні, коли не було дощу, спостерігалося деяке зернистість, хоча і на дуже низькому рівні. Орієнтовну відповідь щодо темпу можна буде отримати, проаналізувавши, скільки швидкісні та довгі заїзди, що заплановані вже на п'ятницю", – йдеться у повідомленні Pirelli.

Pirelli

Щодо погоди, то очікувати на дощовий трилер минулого року не варто – у Мельбурні прогнозується сонечко та +20 протягом всіх трьох днів етапу.

Інтриги Гран-прі Австралії

Головною інтригою звичайно є те, як нові правила проявлять себе в гоночних умовах. Ми вже знаємо певні речі, яких слід очікувати в неділю. Наприклад, подвійний схід Астон Мартін.

Сьогодні, 5 березня, керівник команди Едріан Ньюї провів пресконференцію, на якій пояснив причини провальних тестів для команди.

Британський колектив, за словами легендарного конструктора, має п'яте найкращі шасі в пелотоні, але значні проблеми з силовою установкою не дають розкрити потенціал машини.

Двигун Хонди має дуже значні вібрації і японський постачальник мотору досі не може визначити причину цієї проблеми. Через сильні вібрації страждають не лише внутрішні елементи боліду, а й пілоти.

Через ці вібрації, що передаються на кермо, Фернандо Алонсо зможе проїхати не більше 25 кіл під час гонки, а Ленс Стролл, який минулого року мав травму руки, – максимум 15.

Getty Images

Також цікава історія була у Вальттері Боттаса. 36-річний фін отримав штраф в останній гонці перед річною перервою. На Гран-прі Абу-Дабі-2024 він не зміг відбути покарання, а отже воно мало перенестися на наступну гонку, якою і стане Гран-прі Австралії-2026.

Проте Боттас може не боятися 5 позицій штрафу після кваліфікації, адже з 2026 року ввели нове правило, згідно з яким, якщо гонщик отримав штраф понад рік тому й не більше 15 позицій, то покарання згорає.

Вкрай цікаво буде спостерігати за стартом на Гран-прі Австралії. Саме перший ривок викликав чимало обговорень на тестах у Бахрейні. Якщо хоча б один колектив матиме проблеми після згаснення вогнів, то на нас може очікувати дуже небезпечний і хаотичний старт.

Ну і звичайно найбільшими інтригами є переможці та лідери середньої групи. Про розклад сил та потенційних претендентів на найвищі місця ми писали детально в нашому прев'ю сезону, а робити прогнози до першої гонки майже неможливо.

Прогноз Чемпоіна

Нам найбільше хотілося б, щоб більше команд брали участь у боротьбі за найвищі місця, а тому спрогнозуємо подіум, що складатиметься з гонщиків 3 різних команд.

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Австралії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.