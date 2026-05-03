Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Антонеллі став одним із трьох гонщиків Формули-1, які виграли три перші гонки поспіль

Володимир Слюсарь — 3 травня 2026, 23:00
Антонеллі став одним із трьох гонщиків Формули-1, які виграли три перші гонки поспіль
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Після перемоги на Гран-прі Маямі гонщик Мерседес Кімі Антонеллі увійшов до трійці гонщиків, які мали перші три перемоги поспіль.

Про це повідомляє Autosport.

Реклама:

Андреа Кімі Антонеллі виграв поспіль Гран-прі Китаю, Японії та Маямі – це перші перемоги в його кар'єрі Формули-1. 

Окрім нього таке було лише у чемпіона світу Формули-1 1996 року Деймона Гілла та дворазового чемпіона світу Міки Гаккінена.

Деймон Гілл виграв у сезоні-1993 Гран-прі Угорщини, Бельгії та Італії, а Міка Гаккінен – останній етап 1997 року Гран-прі Європи та два перших заїзда 98-го року в Австралії та Бразилії.

Нагадаємо, що Антонеллі здобув перемогу в США та продовжив очолювати чемпіонський залік пілотів Формули-1 з сотнею очок.

Формула 1 Хілл Гран-прі Маямі Кімі Антонеллі Міка Хаккінен

Кімі Антонеллі

Мессі сів за кермо боліда Формули-1
Мерседес оголосив про продовження контрактів із Расселлом та Антонеллі
Переможний ювілей Ред Булл, шаленство у гонці та невезучий Алонсо: підсумки етапу Формули-1 в Імолі
Юна зірка Мерседес запросив однокласників та вчителів до паддоку на етапі в Імолі
Піастрі не зупинити, Вільямс кращий за Феррарі, Гамільтон у шоці від команди: підсумки етапу Формули-1 в Маямі

Останні новини