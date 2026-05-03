Антонеллі став одним із трьох гонщиків Формули-1, які виграли три перші гонки поспіль

Після перемоги на Гран-прі Маямі гонщик Мерседес Кімі Антонеллі увійшов до трійці гонщиків, які мали перші три перемоги поспіль.

Андреа Кімі Антонеллі виграв поспіль Гран-прі Китаю, Японії та Маямі – це перші перемоги в його кар'єрі Формули-1.

Окрім нього таке було лише у чемпіона світу Формули-1 1996 року Деймона Гілла та дворазового чемпіона світу Міки Гаккінена.

Деймон Гілл виграв у сезоні-1993 Гран-прі Угорщини, Бельгії та Італії, а Міка Гаккінен – останній етап 1997 року Гран-прі Європи та два перших заїзда 98-го року в Австралії та Бразилії.

Нагадаємо, що Антонеллі здобув перемогу в США та продовжив очолювати чемпіонський залік пілотів Формули-1 з сотнею очок.