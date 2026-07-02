Це більше не повториться: Вольфф пояснив, чому Антонеллі не переміг на Гран-прі Австрії

Керівник Мерседес Тото Вольфф назвав причини, які позбавили Андреа Кімі Антонеллі шансу на перемогу на Гран-прі Австрії.

Його слова наводить Motorsport.

"Перші кілька поворотів – саме тут гонка була програна. Режим повної атаки, пропущені точки гальмування в першому, третьому та четвертому поворотах.

Проте, як я вже казав, це саме те, чого я від нього очікую. Наприклад, як учора в кваліфікації з прапорами – подібне більше ніколи в житті з ним не повториться. Я маю на увазі ситуацію, коли він не зорієнтувався, які саме прапори вивісили: одинарні чи подвійні жовті.

Так само й сьогодні в гонці: він просто хотів за будь-яку ціну триматися впритул до Джорджа. Він прагнув бути одразу за ним, і цей поспіх коштував йому однієї чи двох позицій".