Вольфф не хоче, щоб Мерседес змагався з Гамільтоном за чемпіонство

Керівник Мерседес Тото Вольфф не хотів би, щоб його команда змагалася за чемпіонство Формули-1 з Льюїсом Гамільтоном.

Його слова наводить RacingNews365.

"Я б волів не боротися з ним за титул, тому що чудово знаю, на що він здатний. Якщо він відчує запах крові, його вже не зупинити. Я спостерігав це багато років: коли раптово рушає потяг – цей "потяг Льїюса Гамільтона" – зупинити його стає неймовірно важко".

Вольфф щиро вірить, що 41-річний гонщик повернувся у повноцінну боротьбу за чемпіонство після своєї емоційної перемоги в Барселоні.

"Сезон ще зовсім молодий, відставання становить 41 очко (між Гамільтоном та Антонеллі), а один-єдиний схід з дистанції одразу позбавляє тебе 25 балів, тож усе абсолютно відкрито. Саме тому ми просто не маємо права допускати сходів. Нам потрібно продовжувати покращувати ефективність боліда та силової установки, уникати помилок, діяти розумно зі стратегією і залишатися максимально сфокусованими".

Нагадаємо, що на Гран-прі Барселони Гамільтон вперше здобув перемогу з 2024 року. Разом із ним на подіумі були Джордж Рассел та Ландо Норріс. Андреа Кімі Антонеллі зійшов з дистанції в останніх 10-ти колах.