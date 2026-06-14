Вольфф назвав Гамільтона головною загрозою на Гран-прі Барселони

Керівник Мерседес Тото Вольфф назвав Льюїса Гамільтона головним конкурентом для його команди на Гран-прі Барселони-Каталуньї.

Його слова наводить Motorsport з посиланням на Sky Sports.

"Мій старий друг... Коли люди сумнівалися, чи має він досі колишню швидкість, я завжди казав: якщо він спіймав правильний настрій і машина йому підходить, то з ним доведеться рахуватися.

Його ніколи не можна списувати з рахунків, і сьогодні він це довів. Якби не крихітна помилка наприкінці кола, він був би на півтори десятих секунди швидшим за нас. Думаю, ключову роль у гонці відіграє знос шин.

Учора на довгих серіях кіл ми виглядали досить непогано, але все залежатиме від старту. Якщо Льюїс вийде вперед після старту, усім буде дуже непереливки. Тож мені справді цікаво подивитися, як розгортатимуться події".