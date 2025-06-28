Вольфф не спростував слова Расселла про зацікавленість Мерседес у Ферстаппені

Керівник Мерседес Тото Вольфф підтвердив, що німецька команда продовжує розглядати варіант із тим, щоб запросити Макса Ферстаппена на місце Джорджа Расселла.

Слова 53-річного австрійця наводить RacingNews365.

Расселл припустив, що ситуація з його новим контрактом затягується через бажання Вольффа переманити пілота Ред Булл. І керівник "срібних стріл" не став спростовувати цю здогадку.

"Подобається мені це чи ні, але мені подобається те, що говорить Джордж. Я завжди підтримую гонщика, і не буває такого, щоб я сказав щось таке, чого б я не хотів, щоб він сказав. Я думаю, що ми дуже прозорі в тому, що ми робимо, що ми плануємо, і ми були такими відтоді, як я став керівником. Тож це не є проблемою. І на даний момент, очевидно, потрібно вивчити, що відбуватиметься в майбутньому. Але це не змінює нічого з того, що я сказав раніше, про Джорджа, про Кімі (Антонеллі), про склад, яким я дуже задоволений", – сказав Вольфф.

Потім Тото запитали, чи встановив він якийсь дедлайн для Ферстаппена, коли 27-річний нідерландець має дати свою відповідь щодо бажання приєднатися до Мерседес.

"Ви говорите так, ніби ми запитуємо: "Коли ти хочеш приєднатися і на яких умовах?". Це зовсім не так і це не так працює. Я хочу, щоб розмови відбувалися за зачиненими дверима, а не у всіх на очах. І у нас є два гонщики, які вже давно в нашій програмі, гонщики, яким ми дуже раді, гонщики, які будуть чудово працювати в майбутньому в команді".

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня, в Шпільберзі проходитиме кваліфікація Гран-прі Австрії. Стартс сесії запланований на 17:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що гонка в Шпільберзі буде останнім шансом для Андреа Кімі Антонеллі встановити визначний рекорд Формули-1