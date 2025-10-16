Українська правда
Більше тільки у Ферстаппена та Гамільтона: стала відома нова зарплата Расселла в Мерседес

Олексій Погорелов — 16 жовтня 2025, 22:02
Пілот команди Мерседес Джордж Расселл стане третім найбільш високооплачуваним гонщиком Формули-1 у 2026 році.

Про це повідомляє Mototrsport.

Вчора, 15 жовтня, Мерседес закрив питання щодо складу пілотів на сезон 2026 року: Джордж Расселл та Андреа Кімі Антонеллі залишаться напарниками у наступному році.

Згідно з джерелом, за новим контрактом зі "срібними стрілами" у 2026 році Расселл заробить 30 мільйонів фунтів. Це третій найбільший показник у "королівських перегонах". 27-річний британець поступатиметься тільки семиразовому чемпіону світу Льюїсу Гамільтону (48 мільйонів) та чотириразовому чемпіону світу Максу Ферстаппену (48 мільйонів).

Нагадаємо, що завтра, 17 жовтня, в Остіні стартує дев'ятнадцятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій американського вікенду.

Раніше з'явилася інформація, що ФІА попередила про екстремальну спеку, яка очікується під час Гран-прі США.

Мерседес

