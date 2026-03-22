Це боляче: Мерседес випустив заяву щодо дискваліфікації екіпажу Ферстаппена

Компанія Мерседес випустила заяву щодо дискваліфікації екіпажу Макса Ферстаппена, який виступав на автомобілі Mercedes GT3, після завершення гонки NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie) на трасі Нюрбургринг.

Про це повідомляє пресслужба автовиробника.

Зазначається, що вихідні залишили пам'ятні враження від перегонів, проте розчарування через помилку торкнулося кожного, хто був причетний до роботи компанії.

"Цей уїк-енд NLS надовго залишиться в нашій пам'яті: ми побачили на трасі справжню гонку, пережили надзвичайний день з точки зору атмосфери та спочатку були в захваті від передбачуваної перемоги в гонці.

Розчарування було тим більшим, коли ми зрозуміли, що того ранку за лаштунками припустилися помилки, і організатори гонки були змушені дискваліфікувати автомобіль-переможець. Це боляче, і, звісно, усі, хто причетний до цього, дуже розчаровані".

Тепер колектив планує проаналізувати помилки.

"Це ще раз доводить, що на Нордшляйфі можна перемогти лише тоді, коли все складається якнайкраще. Тепер нам потрібно проаналізувати помилки, водночас врахувавши позитивні уроки вихідних та зосередившись на решті підготовчих перегонів, а також на 24-годинних перегонах".

Нагадаємо, екіпаж чотириразового чемпіона Формули-1 у складі команди Ред Булл Макса Ферстаппена разом із Жулем Гюноном та Даніелем Хункадельєю виграв чотиригодинний заїзд із перевагою у 59 секунд, однак був позбавлений першого місця через використання 28 шин замість 24 дозволених.

Після анулювання результату команди Verstappen Racing перемога дісталася екіпажу Гарпера та Пеппера на автомобілі BMW M4 GT3 Evo.

Зазначимо, що цей виступ став частиною підготовки Макса Ферстаппена до "24-годинних перегонів на Нюрбургрингу", які відбудуться з 14 по 17 травня.