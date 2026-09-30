Повернення до "Сепангу" із надіями на малазійський дощ: прев'ю Гран-прі Бахрейну

Європейське турне Формули-1 підійшло до свого завершення і розпочинається 60 днів "королеви автоспорту" навколо світу.

Вже цього вікенду пілоти та фанати Ф-1 завітають до Малайзії, що прийматиме перенесене Гран-прі Бахрейну, що не може відбутись в Сахірі через війну на Близькому Сході.

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З 2 по 4 жовтня на "Міжнародному автодромі Сепанг" відбудеться черговий етап Формули-1, що ознаменує повернення однієї з найулюбленіших трас уболівальників та гонщиків через 9 років з останньої гонки.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 16 гонки сезону.

Історична довідка

Бахрейн незмінно приймає гонки Формули-1 з 2012 року, а якщо не брати до уваги скасований етап 2011-го, то з 2004 і поготів. А ось у Малайзії "королева автоспорту" не була з 2017-го.

Напередодні того етапу Макс Ферстаппен мав лише одну перемогу в активі, Льюїс Гамільтон був усього триразовим чемпіоном світу, а більшість нинішніх пілотів пелотону змагались у молодших формульних серіях, або навіть картингових.

Перегони в Малайзії проводились ще в середині 20-го сторіччя, однак в межах низки інфраструктурних проєктів наприкінці 1990-х була побудована траса "Сепанг", що вже в 1999-му приймала першу гонку Формули-1.

Перше в історії Гран-прі Малайзії виграв Едді Ірвайн на Феррарі. Та гонка вивела британця на перше місце в загальному заліку пілотів, однак чемпіоном він так і не став, а та перемога на "Сепангу" стала для нього останньою в кар'єрі.

Якби у 1999-му Міхаель Шумахер не пропустив Ірвайна на перше місце, то мав би 4 перемоги і розділяв би перше місце в списку найкращих пілотів на трасі в Малайзії із Себастьяньом Феттелем.

Серед багаторазових переможців гонки виділяється й Фернандо Алонсо. Іспанець, що напередодні заявив про продовження кар'єри, тричі тріумфував на місцевому треку.

Серед чинних пілотів перемоги тут здобували також Макс Ферстаппен, який є останнім тріумфатором "Сепангу", та Льюїс Гамільтон, який перемагав тут у 2014-му.

Серед команд найбільше перемог мають Феррарі та Ред Булл – 7 та 5 відповідно.

Конфігурація треку

Як ми вже зазначали, "Сепанг" не є історичною трасою, а побудований він був лише наприкінці 1990-х, ставши першим повноцінним проєктом Германа Тільке, який в майбутньому докладе руку до безлічі трас сучасної Формули-1.

Головною візитівкою малазійського етапу є дві довгі паралельні довгі прямі, одна завершує коло, інша ж його починає.

Важливим тут буде питання накопичення енергії, адже обидва вихода на пряму йдуть після повільного повороту, що може дати змогу на достатню рекуперацію, щоб розігнати машину на прямій.

Окрім прямих Сепанг також має чимало швидких поворотів, а ширина траси дозволяє проводити обгони в різних її ділянках.

Тим паче, що режим активної аеродинаміки буде доступний відразу в 4 зонах – старт-фінішна пряма, ділянка між 3 та 4 поворотами, невелика зона між 8 та 9, а також пряма перед фінальним віражем на колі.

Загалом протяжність траси складає 5,543 км, загальна дистанція гонки складе 310,398 км, тобто 56 кіл.

Найшвидше в історії коло в "Сепангу" показав Себастьян Феттель у 2017 році – 1:34,080.

Шини, стратегії та погода в Малайзії

Постачальник шин для Формули-1 Pirelli привезе на Гран-прі Бахрейну одну з найтвердіших можливих сполуку гуми, а саме C2 – hard, C3 – medium та C4 як soft.

Піреллі пояснюють такий вибір спробою урізноманітнити стратегічні ігри під час перегонів, адже на спекотному та вологому треку деградація гуми може бути значною.

А головною цікавинкою гонки може бути відсутність актуальних даних щодо траси, це може створити унікальний спектр стратегій від різних команд.

Ще одним фактором, що може зробити гонку цікавішим є дощ. Приблизно в половині усіх вікендів Гран-прі Малайзії з 1999 по 2017 рік так чи інакше дощ давав про себе знати та створював складнощі для вболівальників насолоджуватися перегонами.

Цього тижня синоптики також прогнозують опади, при чому висока ймовірність, що дощ буде йти протягом всього вікенду, хоча як ми знаємо погода може бути мінливою і протягом цього сезону дощ завжди оминав гонки Формули-1.

Фаворити та інтриги Гран-прі Бахрейну

Після домінації Мерседес у Азербайджані про фаворита мови йти не може, чимало прямих відрізків, швидкі повороти, "срібні стріли" мають вигравати і на "Сепангу".

Завадити їм це зробити може Макларен, що мають такий же двигун, але у швидкісних віражах "папая" може почувати себе впевненіше та швидше, а тому після провалу в Баку Ландо Норріс та Оскар Піастрі мають відіграватись у Малайзії.

А от на кого надій нема серед лідерів так це на Феррарі, можливо Скудерія зможе знайти свою швидкість на треку, що здається їм не підходить, однак віри в ще одну перемогу італійської команди цього сезону все менше і менше.

До боротьби за очки мають повернутись пілоти Рейсінг Буллз та Альпін, Хаас після всіх перепитій в Баку отримали свій момент слави, однак навряд чи їм вдасться розвинути цей успіх.

Головною ж інтригою стане результат Джорджа Расселла та Андреа Кімі Антонеллі. Британець може отримати після успіху в Азербайджані заряд упевненості, а італієць навпаки, що точно додасть цікавинки у фіналі сезону.

Розклад Гран-прі Бахрейну

Четвер, 2 жовтня

07:30 – 08:30. Перша практика

11:00 – 12:00. Друга практика

П'ятниця, 3 жовтня

07:30 – 08:30. Третя практика

11:00 – 12:00. Кваліфікація

Субота, 4 жовтня

10:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Бахрейну

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Бахрейну в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine та ОТТ-платформа Setanta Sports.