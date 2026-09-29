Я ще маю швидкість: Алонсо – про новий контракт з Астон Мартін
Дворазовий чемпіон світу у Формулі-1 Фернандо Алонсо пояснив підписання нової угоди з Астон Мартін.
Його слова передає пресслужба команди.
"Я дуже радий підписати новий контракт з Астон Мартін. Гонки – це моє життя, моя пристрасть, і я знаю, що ще маю швидкість і рішучість, щоб змагатися на найвищому рівні. Я відданий цій команді в довгостроковій перспективі, щоб досягти успіху.
Я щиро вірю в те, що ми будуємо: у нас сильне керівництво, неймовірні люди, партнери та обладнання. Я з нетерпінням чекаю можливості створити більше спогадів на гоночній трасі перед палкими вболівальниками. Їхня енергія створює атмосферу, яка надихає мене і робить наш вид спорту особливим", – підсумував Алонсо.
Зазначимо, що 45-річний іспанець дебютував у Формулі-1 ще у 2000 році. Двічі – у 2005 і 2006 роках – Алонсо ставав чемпіоном світу. Фернандо повернувся в Формулу-1 у 2021 році після дворічної перерви.
У поточному сезоні Алонсо набрав лише 3 очки та наразі посідає 19 місце в загальному заліку чемпіонату світу.
Нагадаємо, минулого тижня Джордж Расселл виграв Гран-Прі Азербайджану.