Останнє коло Чарівника: 31 рік тому загинув легендарний Айртон Сенна

Матеріал від 1 травня 2019 року

Найкращий гонщик в історії Формули 1, легендарний "Чарівник" і "Людина Дощу": ось як характеризували Сенну любителі автоспорту.

Усього за десять років виступів він виграв 41 гонку і завоював 65 поул-позицію. Айртон Сенна був визнаним майстром кваліфікацій свого часу.

У віці 34 років Сенна загинув в аварії на Гран-прі Сан-Марино в Імолі, і спорт втратив одного зі своїх найулюбленіших героїв.

Остання гонка Сенни

У 1994 році Сенна перейшов із Макларена у команду Вільямс-Рено, яку вважали на той час найсильнішою в чемпіонаті Формули-1.

Бразилець вважався беззаперечним фаворитом сезону, однак чемпіонат розпочався з домінування Міхаеля Шумахера, а Сенна не зміг фінішувати у перших двох гонках.

На рідній трасі в Бразилії Сенна забрав поул-позицію, лідирував, але після піт-стопу пропустив уперед німецьке молоде дарування. У погоні за Бенеттоном Шумехера Сенна помилився на 55 колі та зійшов.

Через два тижні на Гран-Прі Тихого океану Сенна знову стартував з першої позиції, проте вже на старті Мікка Гаккінен виштовхнув триразового чемпіона на узбіччя, знову нуль очок.

І ось третій етап – Гран-прі Сан-Марино на легендарному автодромі в Імолі.

Неприємні події траплялися на цих перегонах впродовж усього вікенду.

Спочатку під час першої кваліфікаційної сесії в жахливу аварію потрапив дебютант сезону Рубенс Барікелло – бразилець не розрахував свої сили, зачепив край узбіччя повороту "Варіанте Басса" (італ. Variante Bassa) – і на швидкості 225 км/год злетів у повітря. Гонщика терміново госпіталізували, однак серйозних проблем зі здоров'ям виявлено не було.

Аварія Рубенса Барікелло

На останній двадцятихвилинній кваліфікаційній сесії сталася ще одна аварія. Роланда Ратценбергер зробив помилку і змушений був проїхати по гравію, через що заднє антикрило його машини виявилося пошкодженим. Потім у швидкісній зв'язці "Вільнев" заднє антикрило відірвалося, машина втратила притискну силу, зірвалася з траси й на швидкості 314 км/год врізався у бетонну стіну. Удар прийшовся по дотичній, і машина, багаторазово перекинувшись, пролетіла ще близько ста метрів. Австрієць отримав важку травму голови. Через годину він помер, не приходячи до тями... Це за офіційною версією. За згадками очевидців – смерть настала миттєво.

Аварія Роланда Ратценбергера

Смерть Ратценберга шокувала всіх. До цього, впродовж 12 років пілоти Ф1 не гинули. За ініціативи Сенни були скликані загальні збори, на яких він порушував питання підвищення безпеки перегонів. Учасники цих зборів згадували, що Сенна поводився дуже нервово і неврівноважено, наче щось передчував.

Айртон Сенна перед стартом гноки Гран-прі Сан-Марино, 1993 рік Getty Images

Жодні заходи безпеки не змогли запобігти трагічному закінченню гонки. На сьомому колі Айртон Сенна на величезній швидкості врізався у стіну. Швидкість машини на той момент була близько 218 кілометрів на годину. Айртона дістали з уламків і на вертольоті доправили до шпиталю. Після проведення обстеження лікарі зрозуміли, що мозок Айртона мертвий і шансів на його вихід з коми немає.

Болід Айртона Сенни за мить після аварії Getty Images

Під комбінезоном у Сенни знайшли австрійський прапор – бразилець таким чином хотів вшанувати пам'ять Ротценбергера...

Смерть Сенни стала трагедією для багатьох уболівальників у всьому світі, і особливо в Бразилії. Бразильський уряд оголосив триденний національний траур. У день похорону Сенни в Сан-Паулу траурну процесію супроводжували декілька мільйонів осіб.