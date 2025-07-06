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Гонщик з українським корінням стартуватиме з піт-лейна на Гран-прі Великої Британії

Олексій Погорелов — 6 липня 2025, 12:38
Франко Колапінто
Франко Колапінто
Альпін

Пілот команди Формули-1 Альпін Франко Колапінто буде змушений розпочати Гран-прі Великої Британії з піт-лейна.

Про це французький колектив повідомив у соцмережах.

Згідно з джерелом, команда з Енстоуна вирішив замінити силову установку на боліді 22-річного аргентинця, тим самим порушивши правило закритого парку.

Це рішення Альпін кардинальним чином не вплинуло на стартову позицію гонщика – Клапінто завершив кваліфікацію Гран-прі Великої Британії на останньому 20-му місці.

Це трапилося після того, як він не впорався із керуванням і вилетів за межі траси. Судді вирішили зупинити кваліфікацію червоними прапорами за 6:49 до кінця першого сегменту.

Нагадаємо, що Гран-прі Великої Британії проходитиме сьогодні, 6 липня. Заїзд розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше пілот Ред Булл Макс Ферстаппен подякував Андреа Кімі Антонеллі за допомогу, завдяки якій він зміг виграти поул гонки в Сільверстоуні.

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Франко Колапінто

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