Гонщик з українським корінням стартуватиме з піт-лейна на Гран-прі Великої Британії

Пілот команди Формули-1 Альпін Франко Колапінто буде змушений розпочати Гран-прі Великої Британії з піт-лейна.

Про це французький колектив повідомив у соцмережах.

Згідно з джерелом, команда з Енстоуна вирішив замінити силову установку на боліді 22-річного аргентинця, тим самим порушивши правило закритого парку.

CAR #43 UPDATE pic.twitter.com/SqL5BhKFOs — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 6, 2025

Це рішення Альпін кардинальним чином не вплинуло на стартову позицію гонщика – Клапінто завершив кваліфікацію Гран-прі Великої Британії на останньому 20-му місці.

Це трапилося після того, як він не впорався із керуванням і вилетів за межі траси. Судді вирішили зупинити кваліфікацію червоними прапорами за 6:49 до кінця першого сегменту.

Нагадаємо, що Гран-прі Великої Британії проходитиме сьогодні, 6 липня. Заїзд розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше пілот Ред Булл Макс Ферстаппен подякував Андреа Кімі Антонеллі за допомогу, завдяки якій він зміг виграти поул гонки в Сільверстоуні.