Це вже не питання лояльності, – Шумахер вірить, що Ферстаппен перейде в Мерседес

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер вважає, що Макс Ферстаппен перейде в Мерседес.

Слова 50-річного німця наводить GPBlog.

За словами брата легендарного Міхаеля Шумахера, Ферстаппен розуміє, що зараз не стоїть питання про лояльність – якщо він хоче стати чемпіоном, Макс має приєднатися до "срібних стріл".

"Думаю, Сільверстоун показав Максу, що Ред Булл не збирається змінюватись, незважаючи на всі зусилля. Зрештою, мова йде про його кар'єру, а не про лояльність. Якщо Мерседес покаже йому, що вони роблять все, щоб отримати його, він перейде", – сказав Шумахер.

На думук Ральфа, перехід Ферстаппена також допоможе Мерседес перевернути хід протистояння з Маклареном на свою користь. Наразі клієнтська команда переважає заводську.

"Для Мерседес програш Макларен, який використовує той самий двигун, є болючим. З Максом вони можуть помінятися ролями у 2026 році".

Після дванадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Макларен очолює Кубок конструкторів, заробивши 460 очок. "Папая" випереджає Мерседес, який іде третім, на 250 балів.

Раніше стало відомо, як виглядатимуть склади пілотів Ред Булл та Рейсін Буллз у наступному сезоні.

Нагадаємо, що австрійська команда вирішила припинити співпрацю з Юкі Цунодою.