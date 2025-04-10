Він втратив шанс виграти, – Шумахер розкритикував Расселла за етап в Японії

Шестиразовий переможець Гран-прі Формули-1 Ральф Шумахер висловив невдоволення виступом пілота Мерседес Джорджа Расселла в Японії.

Слова 49-річного німця наводить RacingNews365.

Расселл розпочав сезон 2025 року в сильній манері, завоювавши два подіуми в Австралії та Китаї.

Однак помилка під час третього сегменту кваліфікації в Японії позбавила його можливості поборотися за поул. 27-річний британець був змушений задовольнитися п'ятим місцем, на якому він фінішував у гонці.

На думку брата легендарного Міхаеля Шумахера, Расселл міг претендувати на щось більше, якби він безпомилково пройшов кваліфікацію.

"Расселл, про якого ми часто говорили, має великий потенціал. У нього є швидкість, але він просто припустився помилки. Ви повинні подивитися на це з іншого боку. У кваліфікації в першому секторі він вже повтратив шанс на поул і шанс на перемогу в гонці. Машина дозволяла йому перемогти", – сказав Шумахер.

Контракт "срібних стріл" з Расселлом закінчується наприкінці поточного сезону, і його майбутнє в команді залишається під питанням, незважаючи на недавні слова керівника Мерседес Тото Вольффа.

Шумахер припустив, що виступи Расселла, як в Японії, не гарантуватимуть йому нову угоду.

"Кімі Антонеллі ще рано судити, він опинився у трафіку. Але Антонеллі проробив велику роботу відносно цього, і на мою думку, Расселл не може дозволити собі залишатися в такому стані. Він повинен робити більше, тому що це те, що в кінцевому підсумку робить тебе чемпіоном світу. Подивіться на Макса Ферстаппена, який у цій же гонці здобув перемогу на такій машині, не зробивши жодної помилки. Він робить цю машину ще кращою, без помилок".

Після трьох стартових етапів сезону-2025 Джордж Расселл посідає четверте місце особистого заліку, маючи в активі 45 очок. Андреа Кімі Антонеллі йде слідом з 30 балами.

Раніше лідер чемпіонату Ландо Норріс заявив, що він хоче виграти титул в якості хорошого хлопця, який не має інстинкт вбивці.