Загальновідомий секрет: керівник Мерседес розповів про новий контракт для Расселла

Керівник Мерседес Тото Вольфф підтвердив інформацію про те, що "срібні стріли" незабаром продовжать контракт із Джорджем Расселлом.

Слова 53-річного австрійця наводить Motorsport.

Чинна угода з 27-річним британцем розрахована до кінця 2025 року. Враховуючи бажання Вольффа переманити Макса Ферстаппена з Ред Булл, який має певні проблеми, майбутнє Расселла в німецькій команді залишалося під питанням.

Проте керівник "срібних стріл" запевнив, що найближчим часом сторони погодять новий контракт.

"Так, абсолютно. Це майже ні для кого не секрет, що ми маємо всі наміри зберегти наших пілотів у довгостроковій перспективі. Ми не розголошуємо кожну дискусію, яку ведемо з гонщиками, і саме тому все йде в тому напрямку, в якому повинно йти. Але будь-який контракт – це більше, ніж просто надання пілоту фіксованої гарантії того, що він буде в боліді. Є умови, які необхідно обговорити в інтересах команди і гонщика, тому це структурований процес", – заявив Вольфф.

Після двох етапів сезону Формули-1 Джордж Расселл посідає третє місце в особистому заліку, завдяки двом фінішам на третьому місці.

Це в свою чергу допомагає Мерседес триматися другим у Кубку конструкторів, відстаючи від лідера в особі Макларена на 21 очко.

Раніше радник Ред Булл Гельмут Марко поговорив щодо того, чи варто Юкі Цуноді хвилюватися за своє місце в команді протягом цього сезону.