Керівник Ред Булл: Перес прийняв рішення не залишатися, і ми його повністю підтримуємо

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер поговорив про рішення розстатися із Серхіо Пересом за підсумками сезону 2024 року.

Слова 51-річного британця наводить сайт Формули-1.

"Чеко був фантастичним членом цієї команди. Це був важкий рік для нього, але він чудова людина, і, звичайно, Серхіо відіграв важливу роль у титулі Ферстаппена у 2021 році, та командних титулах у 2022 та 2023 роках. Минулого року він посів друге місце в особистому заліку, виграв п'ять Гран-прі. Але після цього сезону він замислився, ми сіли і обговорили минулого тижня, якими будуть наступні кроки. Він вирішив, що візьме невеликий тайм-аут", – сказав Хорнер.

Крістіан розповів, що варіант із переведенням Переса до Рейсін Буллз навіть не розглядався.

"Я думаю, що на тому етапі кар'єри, на якому перебуває Чеко, це не було б можливим. Для нього це не було чимось таким, що ми коли-небудь обговорювали або не обговорювали, або навіть не говорили про це. Він прийшов до цього рішення зараз, і, очевидно, ми його повністю підтримуємо".

Нагадаємо, що місце Серхіо Переса в Ред Булл зайняв Ліам Лоусон.

Сам Чеко вже веде переговори з Феррарі про місце в команді, але не у Формулі-1.