Послідовність – ключ до успіху: Хорнер пророкує "надзвичайно близьку битву" чотирьох команд у 2025 році

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер вважає, що настуного сезону розгорнеться неабияка боротьба за перемоги серед чотирьох топових команд Формули-1.

Слова 51-річного британця наводить сайт "королеви автоспорту".

"Якщо ви подивитеся на очки, набрані після літньої перерви... Шарль Леклер був трохи попереду інших. Так що ви можете припустити, що наступного року вони будуть дуже близькі (до перемог).

У вас є щонайменше чотири команди, які будуть боротися за перемогу в гонках. Тому я думаю, що найбільшим переможцем наступного року буде Формула-1. Послідовність буде ключовим фактором для успіху", – сказав Хорнер.