Хорнер: Навіть у тяжкі моменти сезону Ферстаппен не панікував, а допомагав команді

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер високо оцінив трудову етику та емоційний стан Макса Ферстаппена після того, як нідерландець став чемпіоном світу сезону-2024, незважаючи на проблеми з болідом.

Слова британця наводить Motorsport.

Ферстаппен виграв 6 з 9 перших Гран-прі сезону, проте потім Макс не міг виграти протягом десяти гонок поспіль.

"Було майже таке відчуття, що щось кардинально змінилося. Несподівано три інші команди стали конкурентоспроможними, і ми раптово почали відчувати деякі проблеми, які стали дуже обмежуючими", – сказав Хорнер.

Читайте також : Міхаель Шумахер уперше стане дідусем

Він відзначив важливість впливу чотириразового чемпіона на команду та його роботу з інженерами.

"І саме в таких ситуаціях пілот дійсно стає ключовим елементом. Макс ніколи не панікував. Навіть у важкі дні він проводив довгі години з інженерами, засукавши рукава і занурившись у роботу. Працюючи за лаштунками симулятора, проводячи час з динаміками та аеродинаміками, він просто обговорював: "Гаразд, ось на цьому потрібно зосередитися, ось тут є ключова проблема", спираючись на свої відчуття. Макс був надзвичайно вражаючим в цьому році – лідерство, яке він надихав зсередини боліда, вказуючи нам напрямок, в якому нам потрібно було рухатися, щоб вирішити деякі проблеми".

В останніх чотирьох Гран-прі сезону-2024 Макс Ферстаппен здобув дві перемоги, які дозволили йому вчетверте поспіль стати чемпіоном світу.

Раніше Крістіан Хорнер розповів про переговори з Серхіо Пересом, який вирішив не залишатися у Формулі-1 у ролі, яка йому не подобається.