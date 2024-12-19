Перес намагається домовитися про місце у Феррарі та сподівається повернутися у Формулу-1

Вже колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес веде переговори з Феррарі про можливість брати участь у чемпіонаті гонок на витривалість (WEC).

Про ці плани 34-річного мексиканця повідомляє Marca.

За інформацією джерела, переговори між Чеко та однією з найкращих команд серії знаходяться на просунутій стадії.

Цікаво, що кар'єра Переса може повернутися до своїх витоків: Серхіо був гонщиком академії Феррарі перед тим, як він дебютував у Формулі-1 у складі Заубера в 2011 році.

Очікується, що Перес отримає контракт на 4-5 гонок та на участь у 24 години Ле-Мана.

При цьому також зазначається, що мексиканець не попрощався остаточно з "королівськими перегонами", оскільки він планує повернутися на стартову решітку в 2026 році, де з'явиться одинадцята команда – Каділлак.

Нагадаємо, що сьогодні Ред Булл оголосив про розірвання контракту із Серхіо Пересом, чиє місце у наступному сезоні займе Ліам Лоусон.