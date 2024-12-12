Вітання усім чоловікам та жінкам команди: Хорнер – про перемогу Макларен у Кубку конструкторів

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер привітав команду Макларен із перемогою у Кубку конструкторів за підсумками сезону Формули-1.

Слова функціонера наводить офіційний сайт змагань.

"Вітаю усіх чоловіків та жінок Макларен. Ми знаємо, як важко виграти Кубок конструкторів, якої відваги та самопожертви це коштує.

Також я хочу привітати Зака Брауна та Андреа Стеллу та їх акціонерів. Вони були дійсно видатними у цьому сезоні та заслуговують на цю перемогу.

Я впевнений, що у всіх піднявся тиск після моменту між Ферстаппеном та Піастрі, але вони заслуговують на цей тріумф. Навіть не дивлячись на те, що ми виграли більше спринтерських перегонів", – поділився думками Хорнер.