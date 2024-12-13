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Хорнер: Цунода та Лоусон є кандидатами на місце Переса в Ред Булл

Олексій Погорелов — 13 грудня 2024, 15:41
Хорнер: Цунода та Лоусон є кандидатами на місце Переса в Ред Булл
Лоусон, Хорнер та Цунода
Формула-1

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер підтвердив, що пілоти РБ Юкі Цунода та Ліам Лоусон розглядаються в якості потенційної заміни Серхіо Переса.

Слова 51-річного британця наводить сайт Формули-1.

Хорнер відзначив те, як новозеландець зумів замінити Даніеля Ріккардо посеред сезону.

"Я думаю, що Ліам, за складних обставин, виконав дуже хорошу роботу. Якщо проаналізувати те, що він зробив за той час, який у нього був, і той темп, який він демонстрував, то я думаю, що він добре попрацював.

Юкі також добре попрацював, тому, якщо щось вирішиться з Чеко, вони будуть кандидатами, на яких ми звернемо увагу", – заявив Хорнер.

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Нагадаємо, що Ред Булл планує прийняти рішення, залишати чи звільняти Серхіо Переса, враховуючи його виступи у сезоні-2024.

Раніше Крістіан Хорнер привітав Макларен із завоюванням Кубку конструкторів, а також розповів, чого він очікує від наступного сезону Формули-1.

Хорнер Серхіо Перес Ред Булл Ліам Лоусон Юкі Цунода

Хорнер

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