Хорнер: Цунода та Лоусон є кандидатами на місце Переса в Ред Булл

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер підтвердив, що пілоти РБ Юкі Цунода та Ліам Лоусон розглядаються в якості потенційної заміни Серхіо Переса.

Слова 51-річного британця наводить сайт Формули-1.

Хорнер відзначив те, як новозеландець зумів замінити Даніеля Ріккардо посеред сезону.

"Я думаю, що Ліам, за складних обставин, виконав дуже хорошу роботу. Якщо проаналізувати те, що він зробив за той час, який у нього був, і той темп, який він демонстрував, то я думаю, що він добре попрацював.

Юкі також добре попрацював, тому, якщо щось вирішиться з Чеко, вони будуть кандидатами, на яких ми звернемо увагу", – заявив Хорнер.