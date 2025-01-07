Хорнер: Відданість Ферстаппена Ред Булл ніколи не була під сумнівом

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер запевнив, що він ніколи не сумніваввся у відданості Макса Ферстаппена команді, незважаючи на її проблеми у 2024 році.

Слова британського фахівця наводить Motorsport.

"Звісно, з таким талантом, який він має, я впевнений, що він є у списку різдвяних побажань кожного керівника команди. Це неминуче. Але до тих пір, поки ми можемо продовжувати надавати йому конкурентоспроможний болід і середовище, в якому він отримує задоволення від перегонів, я не бачу в ньому ніякого бажання перебувати в іншому місці", – заявив Хорнер.

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На початку 2024 року спалахнув конфлікт за участі Крістіана Хорнера, через що в Ред Булл почалася "війна за вплив".

Керівник Мерседес Тото Вольфф визнав, що хотів тоді скористатися цим та переманити Ферстаппена до німецької команди. Але після закінчення скандалу закінчилися спроби Вольффа.

Сам чотириразоваий чемпіон світу зізнався, що йому немає сенсу йти до іншої команди, поки "бики" дають йому сильний болід.

Раніше Макс Фепстаппен висловив прохання на адресу Ред Булл щодо майбутньої лівреї машини на сезон 2025 року.