Феттель ніколи не зможе повернутися у Формулу-1 – чемпіон отримав незвичайний "бан"

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель зізнався, що отримав бан на потенційне повернення до "королеви автоспорту".

Слова 37-річного німця наводить RacingNews365.

Феттель завершив кар'єру наприкінці 2022 року, після чого він хотів повернутися в 2025 році. Для цього Себастьян вів переговори з Ауді про місце в Заубері. Але команда підписала Ніко Хюлькенберга та Габріеля Бортолето.

Себ також намагався домовитися про місце в Ред Булл, проте і там йому відмовили. Тепер ситуація для нього стала ще гіршою.

Навіть ящо він збереже бажання повернутися на трасу, німець не зможе цього зробити, про що він сам і розповів – все через його дітей.

"Мої діти сказали, що мені більше не можна сідати за кермо. Їм дуже подобається, що я з ними, і, звичайно, це приємно чути. Мені вдалося знайти свій ритм за межами Формули-1, і мені вдалося зберегти солодкий мир в родині! Я звик до свого нового життя", – сказав Феттель.

І хоча його кар'єра пілота Ф1 завершилася, Феттель все ще може бути частиною світу "королівських гонок". Нещодавно радник Ред Булл Гельмут Марко, якому наприкінці квітня виповнилося 82 роки, заявив, що бачить Себа у своїй ролі в команді.

Коли його запитали про такий варіант розвитку подій, Себастьян не зміг відповісти, чи готовий він погодитися на це.

"Це великі питання, на які немає швидких відповідей".

Нагадаємо, що Формула-1 оголосила про підписання нового контракту на проведення Гран-прі Мексики.

Раніше стало відомо, коли пілот Альпін Франко Колапінто може дебютувати за французьку команду.