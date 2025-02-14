Камбек у Ред Булл чи щось нове: Феттель намагався повернутися в Формулу-1

Кар'єра чотириразового чемпіона світу Формули-1 Себастьяна Феттеля могла відновитися вже цього року, але до цього так і не дійде.

Про такий розвиток подій повідомляє F1-Insider.

Після того, як Себ завершив кар'єру по завершенню сезону 2022 року, неодноразово з'являлися чутки про його можливе повернення в "королівські перегони".

За інформацією джерела, Феттель заявив близьким до нього людям, що вірить, що він усе ще "в достатній формі", щоб боротися з найкращими гонщиками Ф1, і "продовжить шукати можливість повернутися".

Стало відомо, що 37-річний німець намагався домовиться про місце на стартовій решітці у 2025 році з двома командами.

У першому випадку Себастьян хотів домовитися про роль напарника Макса Ферстаппена в Ред Булл, у якому він виграв усі свої титули. Але радник "биків" Гельмут Марко не захотів псувати репутацію Феттеля потенційно невдалими виступами.

"Себастьян хотів би їздити з нами поруч із Максом Ферстаппеном. Але в цьому не було сенсу, зокрема й для його захисту. Макс явно переміг би Себастьяна і зіпсував би йому репутацію. Я не міг і не хотів цього допустити", – сказав Марко.

Другим варіантом для гонщика був Заубер. Але поки Феттель спілкувався з менеджером проєкту Ауді Андреасом Зайдлем, команда підписала Ніко Хюлькенберга, який зайняв німецьку квоту в колективі.

І поки його спроби повернутися у Формулу-1 залишаються невдалими, Себастьян Феттель повернеться, як мінімум, на трасу. Німецький пілот підтвердив свою участь у майбутній Гонці чемпіонів 2025 року.