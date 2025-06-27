Сайнс – про рішення батька не йти в президенти ФІА: Як фанат автоспорту, я розчарований, але не як син

Пілот Вільямса Карлос Сайнс прокоментував рішення свого батька не брати участь у виборах нового президента ФІА.

Слова 30-річного іспанця наводить Motorsport.

У грудні цього року відбудуться вибори наступного президента Міжнародної автомобільної федерації. На даний момент свою участь у виборах підтвердив тільки чинний президент Мохаммед Бен Сулаєм.

Карлос Сайнс-старший вважався головним суперником Сулаєма за цю посаду. Але в кінцевому результаті легенда ралі відмовився від боротьби за президентство.

"Як син – ні, я не розчарований. Але як фанат автоспорту – так. Я думаю, що багато людей, які займаються автоспортом, хотіли б побачити, як мій батько спробував би свої сили в цьому, і вони хотіли б побачити, що він міг би зробити для цього виду спорту. Але як його син, і після того, як я трохи поміркував разом з ним над усіма тими речами, в які він повинен був бути залучений і про які він повинен був подбати, щоб підтвердити і мати можливість балотуватися на посаду президента, я думаю, що розумію, чому він не робить цього, і чому він відпускає це і зосереджується на своїх власних справах", – сказав Карлос-молодший.

Нещодавно Генеральна Асамблея ФІА проголосувала за зміни до статуту та етичного кодексу керівного органу. Ці зміни можна вважати перемогою Сулаєма.

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