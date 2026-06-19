Сайнс може перейти в Ауді через погані результати Вільямс – ЗМІ

Пілот Вільямс Карлос Сайнс може перейти в Ауді на тлі слабких результатів команди.

Про це повідомляє PlanetF1.com.

Після семи етапів команда посідає восьме місце в командному заліку з 11 очками, а її найкращим результатом стало восьме місце Александра Албона в Монако.

За джерелами видання, ця ситуація змусила Сайнса замислитися над своїм майбутнім у команді. Так іспанець розглядає Ауді як один із варіантів.

"Я знаю, які оновлення готуються, і зазвичай у цій команді модернізація дійсно працює як слід. Але водночас я не впевнений, чи вийде за їхній рахунок ліквідувати те відставання, яке ми маємо на трасах такого типу (як Барселона – прим). Нам потрібно робити більше, ніж ми робимо зараз... Я розумію, що на базі всі викладаються на повну. Зараз ми всі тиснемо на максимум із тим, що маємо", – заявив Сайнс.

Зазначимо, що пілоти Ауді Ніко Хюлькенберг та Габріель Бортолето мають контракти до сезону-2027 року включно.

Нагадаємо, що на Гран-прі Барселони Сайнс фінішував на 12-ій позиції, а Албон закінчив на відстані 11 кіл від переможця, а тому не був класифікований.

Натомість перемогу здобув семиразовий чемпіон та пілот Феррарі Льюїс Гамільтон. Другим фінішував Джордж Рассел, а на третій сходинці – Ландо Норріс.