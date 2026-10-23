Сайнс оцінив ризики проведення етапів Формули-1 на Близькому Сході

Пілот команди Вільямс Карлос Сайнс висловився про ризики навколо проведення завершальних етапів Гран-прі на Близькому Сході.

Слова іспанського гонщика наводить ESPN.

Спортсмен висловив невпевненість у тому, що організатори зможуть завершити сезон Формули-1 за графіком через нестабільну ситуацію в регіоні, проте цілком довіряє функціонерам.

"Зараз дуже важко бути переконаним у чомусь, адже на Близькому Сході відбувається дуже багато різних речей. Окрім того, наближаються вибори у США, які також можуть мати політичний вплив на ситуацію.

Сьогодні зарано робити якісь висновки, але якщо у Формулі-1 скажуть їхати в регіон – ми поїдемо. Я це кажу як пілот, а не представник Асоціації гонщиків Гран-прі", – розповів Сайнс.

Також іспанець додав, що цілком довіряє планам керівників Ф-1 та їхній інформації щодо безпеки в регіоні.

Зауважимо, що цього сезону два етапу Гран-прі зазнали змін через безспекову ситуацію: перегони в Саудівській Аравії скасували, а ГП Бахрейну перенесли в Малайзію.

Нагадаємо, цього місяця єменські хусити двічі обстріляли Саудівську Аравію, а саме аеропорт імені короля Халіда та штаб-квартиру нафтової компанії Saudi Aramco – 12 осіб загинуло та понад 300 поранених.

Гран-прі Катару заплановано на 27-29 листопада, а Гран-прі Абу-Дабі – 4-6 грудня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Формула-1 вперше за понад 30 років повертається до Африки.