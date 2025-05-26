Трьох років мені було недостатньо, – президент ФІА збирається переобратися на другий термін

Чинний президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм підтвердив свої наміри балотуватися на другий термін.

Про це повідомляє ESPN.

У грудні цього року мають відбутися вибори президенту Міжнародної автомобільної федерації, у яких Сулаєм збирається перемогти. Під час Гран-прі Монако він заявив про свою участь.

"Я відчуваю, що трьох років у такій складній федерації, як ФІА, недостатньо. Мені потрібно більше часу? Так. Це було легко? Ніколи. Було приємно? Іноді. Отже, я збираюся балотуватися. Я порадився з більшістю членів. Я говорю з ними.

Я очистив будинок ФІА. Тут працюють чесні люди. У мою спину більше не встромляють ножі. Весь цей негатив: "О, він непередбачуваний, він дуже суперечливий". Я останній, кого хвилює, що вони (критики та ЗМІ) роблять, що вони говорять. Для мене це завжди стосується членів (ФІА). Але я більш ніж щасливий. Можливо, я роблю щось, що їх дратує", – сказав Сулаєм.

Нагадаємо, що Мохаммед Бен Сулаєм очолив ФІА у грудні 2021 року, замінився на посаді президента Федерації Жана Тодта.

Головним суперником Сулаєма за перемогу у виборах вважається дворазовий чемпіон світу з ралі та батько пілота Вільямс Карлоса Сайнса, Карлос Сайнс-старший.