Гамільтон побив рекорд кола Шумахера в Шанхаї: відео історичного виступу

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон зумів побити рекорд кола на трасі в Шанхаї, який належав Міхаелю Шумахеру.

Про це повідомляє Motorsport.

Сьогодні у Китаї відбулася кваліфікація першого спринту сезону Формули-1, яку виграв 40-річний британець. Сер Льюїс встановив час 1:30,849, який приніс йому поул спринтерської гонки.

Більше того, це дозволило одному семиразовому чемпіону світу перевершити рекордний час іншого семиразового чемпіона. Найшвидше коло в історії треку в Шанхаї трималося 21 рік: у 2004 році "Червоний Барон" проїхав коло за 1:32, 238.

Michael Schumacher's 2004 Shanghai lap record was beaten by Lewis Hamilton in red ❤️#ChineseGP pic.twitter.com/84oB7uZh7V — Motorsport.com (@Motorsport) March 21, 2025

A blistering lap by Lewis Hamilton to take Sprint pole in China ⚡️



pic.twitter.com/6nEszChcwI — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) March 21, 2025

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Нагадаємо, що Льюїс Гамільтон є найуспішнішим пілотом в історії Гран-прі Китаю, вигравши цю гонку рекордні шість разів.

Раніше стало відомо, що Гамільтон планує створити власний дорожній автомобіль Феррарі на базі легендарної моделі F40.