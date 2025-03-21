Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гамільтон побив рекорд кола Шумахера в Шанхаї: відео історичного виступу

Олексій Погорелов — 21 березня 2025, 10:45
Гамільтон побив рекорд кола Шумахера в Шанхаї: відео історичного виступу
Льюїс Гамільтон
Формула-1

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон зумів побити рекорд кола на трасі в Шанхаї, який належав Міхаелю Шумахеру.

Про це повідомляє Motorsport.

Сьогодні у Китаї відбулася кваліфікація першого спринту сезону Формули-1, яку виграв 40-річний британець. Сер Льюїс встановив час 1:30,849, який приніс йому поул спринтерської гонки.

Більше того, це дозволило одному семиразовому чемпіону світу перевершити рекордний час іншого семиразового чемпіона. Найшвидше коло в історії треку в Шанхаї трималося 21 рік: у 2004 році "Червоний Барон" проїхав коло за 1:32, 238.

Читайте також :
Помер легендарний Едді Джордан

Нагадаємо, що Льюїс Гамільтон є найуспішнішим пілотом в історії Гран-прі Китаю, вигравши цю гонку рекордні шість разів.

Раніше стало відомо, що Гамільтон планує створити власний дорожній автомобіль Феррарі на базі легендарної моделі F40.

автоспорт Льюїс Гамільтон Гран-прі Китаю Формула 1 Міхаель Шумахер Феррарі

Льюїс Гамільтон

Гамільтон націлився на створення власної дорожньої Феррарі на базі легендарної F40
Боротьба Ферстаппена з Макларен, реабілітація Феррарі: прев'ю Гран-прі Китаю
Президент Формули-1 вірить у перемогу Гамільтона в 2025 році
Гамільтон став другим найгіршим дебютантом Феррарі в 21 столітті
Макларен у своїй лізі, сльози новачків, Феррарі стріляє собі в ногу: підсумки етапу Формули-1 в Австралії

Останні новини