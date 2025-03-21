Гамільтон побив рекорд кола Шумахера в Шанхаї: відео історичного виступу
Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон зумів побити рекорд кола на трасі в Шанхаї, який належав Міхаелю Шумахеру.
Про це повідомляє Motorsport.
Сьогодні у Китаї відбулася кваліфікація першого спринту сезону Формули-1, яку виграв 40-річний британець. Сер Льюїс встановив час 1:30,849, який приніс йому поул спринтерської гонки.
Більше того, це дозволило одному семиразовому чемпіону світу перевершити рекордний час іншого семиразового чемпіона. Найшвидше коло в історії треку в Шанхаї трималося 21 рік: у 2004 році "Червоний Барон" проїхав коло за 1:32, 238.
Нагадаємо, що Льюїс Гамільтон є найуспішнішим пілотом в історії Гран-прі Китаю, вигравши цю гонку рекордні шість разів.
Раніше стало відомо, що Гамільтон планує створити власний дорожній автомобіль Феррарі на базі легендарної моделі F40.