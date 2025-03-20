Гамільтон націлився на створення власної дорожньої Феррарі на базі легендарної F40

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон хоче спробувати себе в проєктуванні власного автомобіля, який отримає назву F44.

Про це повідомляє Motorsport.

За базу своєї машини 40-річний британець візьме легендарну Феррарі F40, поряд із якою він позував біля будинку Енцо Феррарі. А серійний номер 44 відсилає до його номеру, під яким семиразовий чемпіон світу виступає у Формулі-1.

"Одна з речей, яку я дійсно хочу зробити, – це спроєктувати Феррарі. Я хочу зробити F44. Базова версія F40, зі справжньою механічною коробкою передач. Це те, над чим я збираюся працювати протягом наступних кількох років", – заявив сер Льюїс.

F40 посідає легендарне місце в історії автомобілебудування. Це була остання машина, яку особисто схвалив Енцо Феррарі перед своєю смертю в 1988 році. Автомобіль був випущений на 40 річницю бренду, щоб замінити Феррарі 288.

Нагадаємо, що Льюїс Гамільтон видав другий найгірший дебют в історії Феррарі у 21 столітті.