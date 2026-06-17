Керівник Ред Булл заперечив рішення ФІА визнати їхній двигун найсильнішим

Керівник Ред Булл Лоран Мекін заперечив наявність доказів того, що їхній двигун зараз найсильнішим у Формулі-1, попри рішення ФІА, яке назвало його еталоном у межах програми модернізації ADUO.

Його слова наводить Crash.Net.

"Ми повністю згодні з тим, що за регламентом потрібно оцінювати виключно розклад сил за потужністю ДВЗ (двигуна внутрішнього згоряння). Нас це абсолютно влаштовує; ми всі на це погодилися і не вважаємо, що проблема саме в цьому. Але де б ми дійсно хотіли провести глибшу дискусію, так це в тому, що ми не бачимо жодного показника в даних, який би вказував на нашу перевагу над колегами з Мерседес".

Мекіс зазначив, що відносні результати команд та їхніх силових установок змінюються залежно від конкретного треку.

"Потрібна залізобетонна впевненість у методах оцінки розкладу сил ДВЗ... Особливо коли коливання результатів від траси до траси ідеально збігаються з тим, наскільки той чи інший трек чутливий до потужності ДВЗ. Подивіться самі: ми їдемо в Канаду, де чутливість до ДВЗ висока – ми кваліфікуємося шостими. Ми їдемо в Монако, де цей показник низький – і ми кваліфікуємося буквально за чотири соті секунди від поулу. Тепер ми приїжджаємо в Барселону, де чутливість знову висока – і ми знову шості".

Мекіс також відзначив форму Ferrari в Барселоні, натякнувши, що вона відображає як силу мотора з Маранелло, так і ефективність їхніх останніх оновлень аеродинаміки.

"Вони представили дуже, дуже масштабний пакет оновлень, тож вітаємо їх із першою перемогою з Льюїсом. Останні кілька гонок розрив між Мерседес та командами, що їх наздоганяють, потроху скорочувався. І Феррарі зробила чудовий крок уперед завдяки своєму пакету оновлень. Те, що вони виграли гонку на такому треку, як Барселона, говорить багато про якість як шасі, так і їхньої силової установки".

Зазначимо, що на Гран-прі Барселони, 14 червня, переміг Льюїс Гамільтон за команду Феррарі. Востаннє вони перемагали на Гран-прі Мексики 2024 року. На другому місці фінішував пілот Мерседес Джордж Рассел, а третім – Ландо Норріс.

Нагадаємо, що Феррарі планує першу модернізацію двигуна за програмою ADUO (Додаткові можливості розвитку та модернізації) на Гран-Прі Австрії.

ADUO (Additional Development and Update Opportunities) – це нова система, запроваджена ФІА для сезону Формули-1 2026 року, призначена для вирівнювання продуктивності двигунів.