Формула-1 обговорює повернення легендарної траси Гоккенгайм до календаря

Група інвесторів Emodrom, яка наразі володіє 74,99% акцій Гоккенгайма, звернулася до керівництва Формули-1 з пропозицією повернути гоночну трасу до змагань.

Про це повідомляє The Race.

Цю інформацію підтвердив генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі. Він зазначив, що факт переговорів був, але власники Гоккенгайма мають зрозуміти ціну цього питання, оскільки вартість за проведення змагань та підготовку до них на своїй трасі невпинно підвищується.

"Саме Гоккенгайм зв'язався з нами, і саме там відбулися перші переговори. Як ви знаєте, там розвивають автоспортивний парк з іншою метою. Якщо вони хочуть обговорити можливе проведення гонки Формули-1, то, звісно, інвестиції мають бути іншими – адже наша платформа потребує іншого типу інвестицій. Але ми це вже обговорили".

За словами італійського керівника, наразі країни Європи стикаються з сильною конкуренцією з боку інших континентів, але, попри це, організація не перестає розглядати можливості в ній, оскільки останнім часом інтерес від європейських глядачів лише збільшується.

"Ми, звичайно, стежимо за зростанням економіки Сполучених Штатів. – сказав він. Ми стежимо за зростанням Європи, оскільки вона знову стає важливим ринком, адже зростання та відповідні показники є".

Зауважимо, що Гран-Прі на Гоккенгаймі проводилося ще у 2019 році. Тоді його переможцем став нідерландський автогонщик Макс Ферстаппен.

Нагадаємо, напередодні Стефано Доменікалі заявив, що Катар та Абу-Дабі залишаються у календарі Формули-1 до останньої хвилини, попри всі труднощі.