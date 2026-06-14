Гамільтон повторив успіх Шумахера, вигравши першу гонку за Феррарі в Барселоні

У неділю, 14 червня, завершився сьомий етап Формули-1 – Гран-прі Барселони-Каталуньї. Перемогу здобув семиразовий чемпіон світу та гонщик Феррарі Льюїс Гамільтон, яка стала 106-ю за його кар'єру в Формулі-1.

Для нього цей тріумф став першим з Гран-прі Бельгії 2024, а для Феррарі – з Гран-прі Мексики 2024, де переміг Карлос Сайнс, який наразі виступає за Вільямс.

Другим завершив його колишній напарник Джордж Рассел, замкнув трійку лідерів чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс.

Уперше з Гран-прі США 1968 року на подіум виходили одночасно три британця.

Гонка розпочалася з впевненого лідерства Джорджа Рассела, який захистив свій пoул на старті, стримавши атаки Гамільтона. Позаду Кімі Антонеллі намагався вклинитися в боротьбу, паралельно відбиваючись від Ландо Норріса. Головним героєм першого кола став Шарль Леклер, який примудрився прорватися з 10-го місця одразу на 7-ме, а вже на 8-му колі красивим маневром по зовнішньому радіусу пройшов Оскара Піастрі.

Leclerc is making good progress too 👏



He's fights his way past Piastri to take P6#F1 #BarcelonaGP | LAP 8/66 pic.twitter.com/Ey2lrfNlyl — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Хаос із гумою розпочався вже на 11-му колі, коли Гамільтон першим поїхав позбуватися софту. Це змусило Мерседес та Ред Булл реагувати вже на наступному колі. Расселл повернувся на трасу попереду напарника, але згодом почав скаржитися, що команда занадто рано закликала його в бокси й підставила під атаки Антонеллі.

В Альпін тим часом розгорнулася своя міні-драма: П'єр Гаслі кілька кіл активно вимагав у командного містка помінятися позиціями з Франко Колапінто, і зрештою аргентинець неохоче, але підкорився наказу.

Екватор гонки перевернув усе з ніг на голову. На 41-му колі на трасі зупинився Фернандо Алонсо через відмову батареї. Через це увімкнули режим віртуального автомобілю безпеки (VSC), під яким Гамільтон провів свій фінальний піт-стоп, виїхавши лідером на свіжому харді.

What a moment!



Hamilton comes in for fresh rubber and crucially comes out ahead of Russell under the Virtual Safety Car



Can he hold the lead until the end? #F1 #BarcelonaGP | LAP 42/66 pic.twitter.com/QtJcSSz5mc — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Під завісу гонки пілоти Мерседес почали боротися. Антонеллі, попри попередження за порушення меж траси, пройшов Расселла на 61-му колі. Проте вже за коло юний італієць пошкодив переднє крило, а його двигун почав видавати незвичні звуки.

Машина Кімі зупинилася, спровокувавши ще один віртуальний автомобіль безпеки за два кола до фінішу. На цьому ж колі через відмову гідропідсилювача керма з гонки вилетів і Леклер.

Режим VSC закінчився за півтора кола до фінішу. Гамільтон фінішував на 20 секунд попереду Джорджа Рассела, впевнено перемігши на Гран-прі Барселони. Третім завершив заїзд Ландо Норріс у чотирьох секундах від Рассела.

Гамільтон повторив успіх Шумахера, який свою першу перемогу за Феррарі здобув саме у Барселоні. Для Гамільтона цей виграш став 106-м у кар'єрі та 7-м на треку "Circuit de Barcelona-Catalunya".

Підсумкова класифікація

Льюїс Гамільтон (Феррарі); Джордж Рассел (Мерседес); Ландо Норріс (Макларен); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Оскар Піастрі (Макларен); Ісак Аджар (Ред Булл); П'єр Гаслі (Альпін); Франко Колапінто (Альпін); Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз); Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз); Габріель Бортолето (Ауді); Карлос Сайнс (Вільямс); Естебан Окон (Хаас); Серхіо Перес (Каділак)

Зійшли: Ленс Стролл (Астон Мартін), Вальттері Боттас (Каділак), Ніко Хюлкенберг (Ауді), Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Александр Албон (Вільямс), Олівер Берман (Хаас), Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес), Шарль Леклер (Феррарі).

Загальний залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 156; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 115; Джордж Расселл (Мерседес) – 106; Шарль Леклер (Феррарі) – 75; Ландо Норріс (Макларен) – 73; Оскар Піастрі (Макларен) – 68; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 55; П'єр Гаслі (Альпін) – 41; Ісак Аджар (Ред Булл) – 34; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 26; Франко Колапінто (Альпін) – 19; Олівер Берман (Хаас) – 18; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 12; Карлос Сайнс (Вільямс) – 6; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Естебан Окон (Хаас) – 3; Габріель Бортолето (Ауді) – 2; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0; Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0.

Кубок конструкторів

Мерседес – 262; Феррарі – 190; Макларен – 141; Ред Булл – 89; Альпін – 60; Рейсін Буллз – 38; Хаас – 21; Вільямс – 11; Ауді – 2; Астон Мартін – 1. Каділак – 0;

Наступний етап – Гран-прі Австрії – пройде 26-28 червня на автодромі "Ред Булл Ринг".