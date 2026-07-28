Президент Формули-1: Катар та Абу-Дабі залишаються у календарі до останньої хвилини

Через напруженість на Близькому сході керівництво Формули-1 коригує розклад чемпіонату. Зокрема, Гран-прі Бахрейну було перенесено на автодром "Сепанг" у Малайзії, а траса в Імолі розглядається як додатковий резервний варіант.

Про це розповів президент Ф-1 Стефано Доменікалі.

Функціонер висловив стриманий оптимізм щодо проведення решти запланованих етапів, зокрема в Катарі та Абу-Дабі.

"Ми маємо бути готовими. Звісно, ми сподіваємося до самого кінця. За своєю природою ми оптимісти, тож аж до останньої хвилини у календарі залишаються Катар та Абу-Дабі. До речі, квитки на ці заходи теж уже практично розпродані. Але якщо нам доведеться прийняти інші рішення, ми готові... Ми хочемо відкласти рішення якомога довше. Але я б сказав, що нам доведеться ухвалити рішення до кінця вересня", – заявив Доменікалі.

Нагадаємо, напередодні британський пілот команди Макларен Ландо Норріс став переможцем Гран-Прі Угорщини-2026 у Формулі-1. Чинний чемпіон світу випередив нідерландця Макса Ферстаппена з Ред Булла та лідера поточного чемпіонату, італійця Кімі Антонеллі з Мерседеса.