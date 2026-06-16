Феррарі планує впровадити перше покращення двигуна на Гран-прі Австрії

Феррарі планує першу модернізацію двигуна за програмою ADUO (Додаткові можливості розвитку та модернізації) на Гран-Прі Австрії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський колектив представить перший пакет оновлень на третій силовій установці сезону.

Другий етап модернізації заплановано на Гран-прі Італії, де команда має поставити четвертий двигун.

Інновації торкнуться як зовнішньої структури, так і внутрішніх компонентів, що дозволить додати близько 30 кінських сил.

Сама модернізація, на думку головного інженера двигунів Енріко Гуалтьєрі, є ключовою на етапах у Австрії, Великій Британії та Бельгії для покращення продуктивності.

Нагадаємо, що міжнародна автомобільна федерація (ФІА) визначила двигун Феррарі третім за потужністю, проте перегляне результати свого рейтингу ADUO після запиту від команди Ред Булл.

Зазначимо, що ADUO (Additional Development and Update Opportunities) — це нова система, запроваджена ФІА для сезону Формули-1 2026 року, призначена для вирівнювання продуктивності двигунів.

Гран-прі Австрії 2026 року відбудеться у неділю, 28 травня, на автодромі "Ред Булл Ринг". Головна гонка розпочнеться о 14:00 за київським часом.